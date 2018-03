Megvédte címét a temesvári futsalcsapat

Idén is a temesvárik emelhették magasba a trófeát • Fotó: Facebook/CS Informatica Timișoara

A címvédő Temesvári Informatica és a Dévai Autobergamo csapott össze idén is a trófeáért. A rendes játékidőben nem tudtak dűlőre jutni a csapatok, öt-öt gólt szereztek.

A hosszabbításban is egy-egy alkalommal találtak be, így büntetőpárbajjal fejeződött be a küzdelem. Ebből a Béga-partiak jöttek ki jobban, és ezzel megvédték címüket a kupasorozatban – tavaly hazai pályán győzték le a Hunyad megyei ellenlábasukat, ugyancsak büntetők után.

Érdekesség, hogy idén a rendes játékidőben egyszer sem vezetett az Informatica, mindvégig az Autobergamónál volt az előny, a hosszabbításban viszont már a temesváriak lőtték az első gólt, de egyenlített a Déva.

Ezen a meccsen az Informaticánál pályára lépett a honosított válogatott Savio Valadares is, aki a februári Európa-bajnokságon szenvedett súlyos sérülést (keresztszalag-szakadással diagnosztizálták), és alig két hónap felépülési időszak után ismét játszott. Csütörtökön két góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

Teremlabdarúgás, Román Kupa, döntő, Csíkszereda:

Temesvári Informatica–Dévai Autobergamo 10–9 (3–3, 2–2, 1–1, 0–0, 4–3).

Az egy nappal korábbi elődöntőkben:

Temesvári Informatica–Jászvásári Poli CSM 4–3 (4–2)

Csíkszeredai Imperial Wet–Dévai Autobergamo 1–2 (1–1).