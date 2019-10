Megvannak a GYHK első magyarországi pontjai

Nehéz küzdelem árán szerezte meg az első idei idegenbeli győzelmét a GYHK az Erste Ligában. A Hokiklub Budapest vendégeként egy góllal győztek a piros-fehérek. Ezúttal is 2–1 volt az eredmény, akárcsak a két együttes gyergyószentmiklósi meccsén, csak most rendes játékidőben.

Kevés gól és nagy küzdelem volt a meccsen. Korábbi felvétel • Fotó: Hokiklub Budapest

A Hokiklub Budapest ugyan több sokgólos vereséget is szenvedett az elmúlt időszakban, de éppen Gyergyószentmiklóson mutatták meg, hogy más alkalmakkor igenis képesek nagyon hatékonyan védekezni, de a Csíkszeredai Sportklub is csak az 50. percben talált be először a vasárnapi mérkőzésükön. Ez egy olyan előjel volt, amiből számtani lehetett arra, hogy kevés gólos összecsapás lesz a GYHK elleni mérkőzésük.

Nos, így is alakult: a 37–35-ös kapuralövés arány mellett mindössze 3 gól esett, ami elsősorban a két kapust, Kiss Bencét és Jordon Cooke-t dicséri.

Az első találatra a második harmad 5. percéig kellett várni, amikor Szécsi kék vonalról leadott bombájába Izsák piszkált bele és az irányt változtató korong a gyergyói kapuban kötött ki.

A csapatot elkísérő mintegy 100 piros-fehér szurkoló őszinte örömére még a második harmadban egyenlített a GYHK, Pesztunov a kapu mögül passzolt Bobcek elé, és az eddigi mérkőzéseken nagyon kevés lehetőséget kapott szlovák bekk bombázott Kiss ketrecébe.

A harmadik harmadra kissé csökkent az iram, a fáradtság mindkét csapaton látszott, szaporodtak a hibák, s ezekből alakultak ki helyzetek.

A gyergyói vezető gól azonban egy villámgyors kontrából született meg.

Egy korongszerzés után Antal tálalt remekül a kiugró Tendler elé, aki egy csel után mattolta Kisst. Ezután jól tartotta az eredményt a GYHK, és az sem segített a házigazdán, hogy az utolsó két percre lehozták a kapust. Vorobjev betalált még az üres kapuba, de ezt les miatt érvénytelenítették a bírók.

Maradt az 1–2-es végeredmény de ez is tökéletesen megfelelt a gyergyóiaknak, 3 pontot ért. A piros-fehérek hétfőn újra Budapesten lépnek jégre, az Újpest vendégeként.

Jégkorong Erste Liga, alapszakasz:

Hokiklub Budapest–Gyergyói Hoki Klub 1–2 (0–0, 1–1, 0–1).

Gólszerzők: Izsák Róbert (26.), illetve Igor Bobcek (36.), Jereme Tendler (47.)

Kapura lövések: 37–35.

Kiállításpercek 6–8.