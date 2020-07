Megvan a GYHK harmadik kapusa is

A keretépítés újabb fontos állomását jelentette be a Gyergyói Hoki Klub: a piros-fehérek szerződést hosszabbítottak Ruczuj Gellért kapussal. Ezzel a GYHK három hálóőrrel rendelkezik, Jordon Cooke, Szakács Szabolcs és Ruczuj Gellért személyében.

Ruczuj Gellért is marad Gyergyószentmiklóson • Fotó: Sorin Pana/Sportul Ilustrat

Ruczuj a GYHK csapatának első játékosai közé tartozott, 2018 tavaszán igazolt Gyergyószentmiklósra Csíkszeredából, ahol MOL Liga-győzelmet, több romániai bajnoki aranyat, illetve kupasikert ünnepelhetett. Korábban, 2015 tavaszán kölcsönjátékosként már viselte a gyergyói mezt is.

„A GYHK csapatában az Erste Ligában és a hazai kihívások során is megbízható teljesítményt nyújtott az eddigiek során, és erre számítunk, ezt várjuk tőle ezután is. Közös cél a trófeák szerzése, és nem kétséges, hogy ebben Ruczuj Gellértnek is kiemelkedően fontos szerepe lesz” – áll a szerződéshosszabbításról szóló közleményben.

A Gyergyói Hoki Klub ismertetett játékosnévsorához három kapus, kilenc hátvéd és tizenegy csatár tartozik jelenleg.

A csapat az új szezonban is Malcolm Cameron irányításával készül elérni a kitűzött célt, az Erste Liga-elsőséget. Segítője Szilassy Zoltán, az UTE korábbi vezetőedzője lesz, aki hétfőn érkezik meg Gyergyószentmiklósra.

A játékosok Góga Attila csapatkapitány és Székely László fizioterapeuta vezetésével kezdték el az erőnléti felkészülést.