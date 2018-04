Megszakítaná rossz sorozatát az udvarhelyi futsalcsapat

Elkezdődik a teremlabdarúgó 1. Liga felsőházi rájátszása a Futsal Klub Székelyudvarhely számára is, a 2-es csoport második fordulójában, szombaton este fél hétkor a Dunărea Călărași együttesét fogadja a városi sportcsarnokban.

Az FK legutóbb hazai pályán nagyon simán verte a Duna-parti együttest. Archív • Fotó: Pál Árpád

Nem teljes az FK kerete, mivel Miklós Tamás megsérült az egyik edzésen, kificamodott a bokája, egyelőre nem tudni, mikor lesz játékra alkalmas a háromszéki futsalos.

Többször is mondtam már, de most tényleg eljött az ideje, hogy végre nyerjünk egy mérkőzést

– mondta Jakab Zoltán edző, utalva arra, hogy csapata idén még nem nyert találkozót, a bajnokságban négy vereség (Dévától és Galactól itthon, illetve Csíkszeredától és Călărași-tól idegenben), illetve kupabúcsú már a nyolcaddöntőben az idei mérleg.

„A játékosok nagyon elszántak, bízom benne, a pályán mindent beleadnak, hogy megszakítsák a rossz sorozatot. Már nagyon kellene egy győzelem, ami löketet adna a csapatnak. Mindenki tudja, hogy a jelenlegi helyzetünkben még nem lesz egy hasonló lehetőség arra, hogy egy ilyen csoportban harcolhassunk a minél jobb helyezésekért.

Remélem, hogy a szurkolóink még adnak egy esélyt nekünk és szép számban kilátogatnak a mérkőzésre.

A bajnokság igazából most kezdődik, a keretünk pedig jobb, mint az ellenfélé, ezt mutatja az is, hogy a rossz tavaszi forma ellenére is nyolc ponttal végeztünk előttük. Továbbá egy hazai siker már azt jelentené, hogy a kisdöntős szereplését nagyjából bebiztosítja a csapat” – tette hozzá az edző.

Ami az egymás elleni eredményeket illeti, az alapszakasz utolsó fordulójában Călărași három éves negatív sorozatot szakított meg, 9–4-re verte az FK-t. Ősszel az udvarhelyi csapat aratott sima győzelmet, 9–3-ra nyert.

Teremlabdarúgó 1. Liga, rájátszás, 2. csoport, 2. forduló:

FK Székelyudvarhely–Dunărea Călărași – szombat, 18.30.

Korábban:

Dunărea Călărași–Galaci United 2–4.

A csoport állása: 1. Galac 6 pont, 2. FK 1, 3. Călărași 0.

1-es csoport, 1-es csoport:

Temesvári Informatica–Jászvásári Poli – szombat, 18 óra.

Korábban:

Jászvásári Poli–Dévai Autobergamo 3–6.

A csoport állása: 1. Déva 6 pont, 2. Temesvár 1, 3. Jászvásár 0.