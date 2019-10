Megőrizheti idegenbeli veretlenségét a Sepsi OSK

László Csaba (balról) szerint a védelmet jól meg kell szervezni, támadásban pedig sokat kell dolgozni • Fotó: Sánta Imre

A labdarúgó 1. Liga alapszakaszának küzdelmei a feléhez közelednek, a Sepsi OSK pedig az odavágó-sorozat utolsó idegenbeli mérkőzésére készül. A háromszékiek eddigi tizenegy mérkőzésükön csupán egyetlen meccsüket veszítették el, azt is hazai pályán a Bukaresti Dinamo ellen. Idegenben viszont még senkinek nem sikerült legyőznie őket, és ha pénteken is pozitív eredményt érnek el,

„A héten második meccsünket játsszuk Botoșani-ban, ezúttal egy ténylegesen is hazai pályán játszó csapat ellen. Az FC Botoșani támadó szellemben lép majd pályára, erre fel kell készülnünk, de ugyanakkor a gyenge pontjaikat is ki kell használnunk, hogy mi is betaláljunk a kapujukba. A védelmünket jól meg kell szerveznünk, támadásban pedig sokat dolgoznunk, mert ha győzni akarunk, egy vagy két gól nem lesz elegendő.

Erre remek eszköz az ellentámadás, mert nekünk is vannak gyors játékosaink, de ha erre kevés lehetőségünk lesz, akkor a támadások felépítésében kell érvényesítenünk az elképzeléseinket.

Nehéz lesz megismételni a Jászvásár ellen az utolsó húsz percben nyújtott teljesítményünket, de ha ellenőrzésünk alatt fogjuk tudni tartani a játékot, akkor is elégedett leszek” – nyilatkozta László Csaba.

Korábban hét évig erősítette az FC Botoșani együttesét Gabriel Vașvari, a háromszékiek középpályás sorának egyik oszlopa, aki szívesen emlékszik vissza az ott eltöltött időszakra, de most annak a csapatnak a sikeréért küzd, amelynek mezét magára ölti.