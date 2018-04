Meglepő vereség és tisztes helytállás

Küzdöttek a székely együttesek, de nem tudtak pontot szerezni. Archív • Fotó: Gergely Imre

Papírforma szerint az Inter Gyergyó esélyesebb volt a ranglista sereghajtója, a Segesvári Pro Tineret elleni találkozón, de nem jött össze a három pont megszerzése. Az interesek rengeteg gólhelyzetet kidolgoztak, de ebből mindössze hármat tudtak értékesíteni, míg a lelkesen harcoló segesvári fiatalok négyszer is betaláltak.

Szünetben 2–1-re vezettek a segesváriak, majd 4–2-re nőtt a különbség. Aztán az utolsó percekben még felzárkózott az Inter, 4–3-ra, azonban egyenlíteni a további ordító gólhelyzetek ellenére sem sikerült.

Amint azt Portik Csaba, az Inter kapitánya elmondta, a vereségben közrejátszott az is, hogy öt csapattagjuk aznap még nagypályán is végigjátszott egy mérkőzést. Három labdarúgó Balánbányáról, a Gyergyói VSK mérkőzéséről, kettő pedig Csíkszeredából csatlakozott a Segesvárra utazó csapathoz.

Hiányos volt a remetei keret is, amely a Brassói Colțea otthonában lépett pályára.

Pál Nándor csapatvezető elmondta, hiányzott a keretből a Kereszthegy legjobbja, húzóembere Cătălin Doltea is, de az összlétszám is kevés volt, mindössze négy felnőtt szerepelt a mérkőzésen az ifik mellett, és ebből is az egyik kapus volt, aki ezúttal a mezőnyben igyekezett teljesíteni.

Az amúgy is jobb játékerőt képviselő Brassó 6–1-re vezetett a félidőben, a második játékrészt azonban szorossá tudta tenni a Kereszthegy, 3–3 lett a részeredmény ebben a húsz percben, összességében pedig 9–4-re nyertek a brassóiak.

Pál Nándor úgy értékel, ezzel a felállással igenis jól teljesített a csapat.

Vereséget szenvedett a Kézdivásárhelyi KSE is, mely a Bukovina Vîcov vendégeként hét góllal maradt alul. A háromszéki együttes igencsak lecsúszott a ranglistán, jelenleg csak a 7. helyen áll, holott korábban a dobogó egyik alapcsapata volt.

Mindhárom székely csapat hazai pályán játszik a következő fordulóban: a Kereszthegy szombaton 15 órától a Dévai Westet fogadja, az Inter Gyergyó vasárnap 14 órától a Brassói Colțeát látja vendégül, míg a KSE hétfőn 19 órától lép pályára, ellenfele pedig a Segesvári Pro Tineret lesz.

Teremlabdarúgás, 2. Liga, 19. forduló:

Segesvári Pro Tineret–Szentmiklósi Inter Gyergyó 4–3 (2–1),

az Inter gólszerzői: Péter András, Keresztes Tihamér. A harmadik találat öngól volt.

Brassói Colțea–Remetei Kereszthegy 9–4 (6–1).

a remetei gólszerzők: Puskás Áron 2 és Sándor Levente 2.

Bukovina Vîcov–Kézdivásárhelyi KSE 15–8 (7–4),

További eredmények:

Futsal Ceahlăul Piatra Neamț–Nagyváradi Dinamo Leonardo 15–6 (5–3),

Dévai West–Luceafărul Buzău 3–7 (1–3)

Fortius Buzău–Kolozsvári Clujana 3–5 (3–4)

Ranglisa:

1. Kolozsvár 46 pont

2. Luceafărul 40

3. Brassó 35

4. Vîcov 33

5. Piatra Neamț 32

6. Fortius 30 (96–79-es gólkülönbség)

7. Kézdivásárhely 30 (121–109)

8. Déva 23

9. Inter Gyergyó 17

10. Remetei Kereszthegy 11 (90–145)

11. Nagyvárad 11 (88–152)

12. Segesvár 7.