Meglepetésre készülnek a Sepsi OSK szurkolói az első hazai meccsen

Neagoe és Sato. Győzelemmel örvendeztetnék meg a szurkolókat • Fotó: Sánta Imre

Az OSK trénere azt is elmondta, hogy csapata jó formában van, hétről hétre egyre jobb játékot mutat, ezért arra számít, hogy sikerül begyűjteniük a három pontot.

Szeretném, ha ez az első hazai mérkőzés egyben az első győzelmet is jelentené. Ismerem az ellenfél csapatát, olyan játékosaik is vannak, akik megfordultak a nemzeti válogatottban, de azt gondolom, hogy az utóbbi meccseinken egyre jobban teljesítettünk, ezért bízom abban, hogy a győzelmek sem maradnak el” – nyilatkozta Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője.

A lelátók tele lesznek, és nagyon fontos a fiúk számára is, hogy érezzék a közönség támogatását.

„Történelmi eseménynek nevezhető ez a mérkőzés, hiszen első alkalommal rendeznek élvonalbeli meccset Sepsiszentgyörgyön. Hosszú idő után végre itthon játszhatunk, saját szurkolóink előtt. Ők is régóta vártak erre, és örvendek, hogy immár nem kell több száz kilométert utazniuk, és a csapatnak sem kell jönni-mennie egyik városból a másikba.

A hazai pálya jelentőségét és a szurkolók tömeges jelenlétének fontosságát hangsúlyozta Daisuke Sato is, az OSK fülöp-szigeteki balhátvédje. „Eddig bárhol játszottunk, több száz szurkoló kísért el bennünket, és hallhattuk a buzdításukat. Most viszont négy-öt ezer ember lesz a stadionban, akiknek a jelenléte akár meghatározó is lehet majd” – mondta el a piros-fehérek idegenlégiósa.

A hétfőn este 20.45-kor kezdődő összecsapáson Eugen Neagoe nem számíthat a sérült Benjamin Kuku játékára, és hiányozni fog a keretből Felipe Oliveira is, aki eltiltás miatt nem léphet majd pályára.

A sepsiszentgyörgyi városi stadion 18 órakor nyitja meg kapuit a nézők előtt, a szervezők pedig arra biztatnak mindenkit,

hogy időben foglalják el helyeiket, ugyanis 19 órától egy rövid stadionavató ünnepséget is tartanak.