Megküzdött az egy pontért az SZFC

• Fotó: Barabás Ákos

Átalakított kerettel vágott neki a labdarúgó 3. Liga tavaszi rajtjának az SZFC, és nagyon komoly teszt előtt állt: a bajnoki szünetben jelentősen megerősített, az 1. és 2. Ligában is megfordult játékosokat igazolt a feljutásra pályázó Galaci Oțelul csapatát fogadta pénteken délután.

„Két alakulóban lévő, de teljesen más célkitűzéssel rendelkező csapat találkozott. A hazaiaknál látszik, hogy nagyon sok a fiatal labdarúgó.

Érdekes mérkőzés volt, amelyen Udvarhely okosan játszott, sajnos támadásban nem tudott eredményt elérni. Idővel biztos ebben is fejlődni fognak.

A galaci csapat csalódást okozott nekem, valami nem működik náluk, mert ha fel is jutnak a 2. Ligába, ilyen játékkal nagyon nehéz lesz majd ott helytállnia” – nyilatkozta Stoichiță, aki többek között a Bukaresti Steauánál is megfordult edzőként, de a Galaci Oțelult is irányította 2005-ben.