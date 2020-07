Megkínlódott a győzelemért az FC Barcelona

A Barcelona életben tartotta halvány esélyét a bajnoki címre • Fotó: Juanjo Martin/Agerpres/EPA

A mérkőzés irányítását rögtön magához ragadta a Barcelona, és negyedóra játék után meg is szerezte a vezetést, Lionel Messi három ember között pöccintette át a labdát Arturo Vidalnak, aki jobbról kilőtte a jobb alsót. A chilei középpályás nyolcadik bajnoki gólját szerezte.

Messi pedig 20. gólpasszát jegyezhette a La Liga jelenlegi kiírásában. Ezzel ő lett a spanyol élvonal történetének első olyan játékosa, aki ugyanabban az idényben legalább húsz gólt szerzett és legalább húsz gólpasszt kiosztott. Ezzel egyrészt egalizálta Xavi 2008–2009-es asszisztrekordját, továbbá egy elitlistára is felkerült: korábban csak Thierry Henry tudott ebben az évszázadban húsz gól mellé húsz gólpasszt is adni egy bajnoki idényben a topligákban. A francia támadó a 2002–2003-as idényben érte el ezt az Arsenal futballistájaként.

A folytatásban is a gránátvörös-kékek irányítottak, ám újabb helyzeteiket nem tudták kihasználni. A szünetet követően feljavult a Valladolid játéka, a Barcelona kapujában Marc-André ter Stegennek több nagy védést is be kellett mutatnia. Több gól nem esett, így a katalánok megszerezték mindhárom pontot, és hátrányukat egy pontra csökkentették a hétfőn pályára lépő éllovas Real Madrid mögött.

La Liga, 36. forduló

Real Valladolid–Barcelona 0–1 (0–1),

gólszerző: Vidal (15.).

További eredmények

Osasuna–Celta Vigo 2–1

Atlético Madrid–Real Betis 1–0

