Megérkezett Londonba a székely labdarúgó-válogatott

Felszállás a repülőre. Komoly célokkal utaztak el a székely futballisták a vébére • Fotó: Zátyi Tibor

A csapat gerincét az Észak-Cipruson tavaly megrendezett Európa-bajnokság bronzérmes alakulata adja, hiszen abból a társaságból tizennégyen kaptak helyet a vébére utazó küldöttségben is. Ami az új arcokat illeti, nagyon is örvendetes, hogy a román 1. Ligából is sikerült beválogatni játékosokat, így a Fülöp testvérek, István a Sepsi OSK-ból, valamint Loránd az FC Botoșani-ból is a kerettel tart.

Előbbi kirobbanó formában van, az ő góljainak is köszönhető, hogy a háromszéki gárda megtartotta helyét a romániai elitben. El is utazott Londonba, az első meccstől segíti a válogatottat. Utóbbi egy hosszas sérülés után tért vissza, neki minden bizonnyal jó felkészülés lesz a vébé.

Loránd megvárja csapata utolsó meccsét is az 1. Ligában (a FC Botoșani szombaton 18.30-kor a Medgyesi Gaz Metant fogadja), így ő csak június 3-án csatlakozik a kerethez.

A szentgyörgyiek legendája, Hadnagy Attila a kezdeti reménykedés ellenére sajnos személyes és családi okok miatt nem tarthat a csapattal.

Többszörös válogatottak és friss csapattagok a keretben

Újdonságként hathat Nagy Barna és Magyari Szilárd (mindkettő FK Csíkszereda) szereplése, ők a 2015-ös debreceni Eb után lesznek újra a keret tagjai. Visszatérő még Hodgyai László (FK), aki egyetemi kötelezettség miatt volt kénytelen kihagyni a tavalyi Eb-t, valamint Gazda József, aki a Kézdivásárhelyi SE-vel 3. ligás osztályozómeccsen szerepelt tavaly.

A Fülöp fivéreken kívül még újoncnak számít Kilyén Szabolcs, Mitra Szilárd (mindketten FK) és Tankó Zsolt (KSE).

Két olyan játékos is bekerült a keretbe, aki eddig az összes nagy tornán szerepelt a székely válogatottban: Szőcs Lorándról (Székelykeresztúri Egyesülés) és Csíki Dénesről (Székelyudvarhelyi FC) van szó. Szőcs tizenötszörös válogatott, és legtöbbször ő vezette csapatkapitányként a székely legényeket, összesen nyolcszor. Csíki a most hiányzó Petru Silionnal karöltve válogatottsági csúcstartó (16 mérkőzés, 2 gól).

Támogatják a székely fociválogatottat Tizenegy pályázatot nyújtott be a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület (HMLE) a megyei önkormányzathoz, és mindegyik nyertes lett. Az egyik pályázaton nyert pénzzel, közel 14 ezer lejjel Székelyföld labdarúgó válogatottját támogatják.

A behívott játékosok közül a rutint képviseli továbbá Rózsa Árpád (Keresztúr, 12), Gazda József (10/1) és Benkő-Bíró Norbert (FK, 9) is.

Ne feledkezzünk meg Ilyés Róbert játékos-edzőről sem (FK, 5), akit nem is igazán kell bemutatni a fociban jártasoknak. Ott van még Mitra Szilárd is (FK), ő a 2. Ligában alapembere volt a Sepsi OSK-nak, és az első osztály légkörébe is belekóstolt.

Magyarországról csatlakozik a kerethez Kis Szabolcs (Csornai SE, 8), aki több mint kétszáz NB II-es meccset tudhat maga mögött, valamint Csizmadia Csaba (Budafoki MTE, 5) tizenkétszeres magyar válogatott játékos, a székelyek csapatkapitánya.

A válogatott történetének legjobb gólvágói is mindannyian a kerettel tartanak: Szőcs László (Futsal Klub Székelyudvarhely, 9/6), valamint Bajkó Barna és Hodgyai László (mindketten FK és 7/5).

A fiatalos hév sem hiányzik, a következő játékosokban mind-mind nagy potenciál rejlik és fontos láncszemei lesznek a csapatnak: az örökmozgó Csiszer Balázs (FK, 5), aki apró termetét elképesztő munkabírással kompenzálja, Györgyi Arthur (FK, 5), a villámléptű és technikás szélső, Kilyén Szabolcs (FK), a sokra hivatott és sokoldalú védő, valamint a modern középpályás mintapéldánya, Csürös Attila (FK, 7/2).