Még a misét is rövidebbre fogták a Nyikó menti rangadó miatt

Nem bírt egymással Malomfalva és Farkaslaka az Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság múlt hét végén rendezett 19. fordulójában, 1–1-es döntetlennel ért véget a csata. Lövéte sima győzelmet aratott, ám tartja a lépést vele a második Székelyudvarhelyi Sporting. A B-ben Zetelaka II. és a Korondi Ifjúság is kiütéses győzelmet aratott, akárcsak a C-ben Homoródszentmárton.

Sokan kíváncsiak voltak a Malomfalva–Farkaslaka mérkőzésre • Fotó: Veres Nándor

Ezúttal is nagyon jól elő volt készítve a pálya, látszik, hogy van gazdája, törődnek vele. Negyedóra játék után a vendégek egy szögletet követően gyönyörű fejes góllal megszerezték a vezetést.

Az éllovas Lövéte már az első félidőben tetemes előnyre tett szert Fiatfalva ellen, 7–1-es győzelmet aratott. A második Sportingnak sokkal nehezebb dolga volt, ám így is sikerült megszereznie a három pontot az ötödik Szentegyháza otthonában.

Egy szépen végigvitt akcióból szerezték meg a vezetést, aztán büntetőből növelték előnyüket, végül egy megpattanó lövéssel biztosították be 3–0-s sikerüket.

A Felsőboldogfalva–Betfalva találkozón a vendégek az első félidőben még bírták az iramot, öt méterről nem találtak be. A másodikban fokozatosan belelendültek a hazaiak, és tíz perc alatt eldöntötték a három pont sorsát.

Szentábrahám hazai pályán kifejezetten erősnek számít, korábban legyőzte Nagygalambfalvát és a Székelyudvarhelyi Sportingot is, a hétvégi fordulóban pedig Zetelakát verte meg. A felek küzdelmes, iramos meccset játszottak egymással, a szentábrahámiak jobban kihasználták a helyzeteiket.

A második játékrészben a sok szabálytalanság miatt nagyon töredezetté vált a játék, komoly helyzet a malomfalviak előtt adódott, ám a vendégek kapusa kétszer is szépen védett lábbal, megmentve Farkaslakát a vereségtől.

A játékvezetői lap szerint érdekesen alakult a B csoportban a Hodgya–Gagy találkozó második félidejének eleje, hiszen a vendégek a középkezdést követően rögtön megszerezték a vezetést, amire a hazaiak a következő percben válaszolni tudtak.

Újabb győzelmet aratott az éllovas Zetelaka II., vasárnap Székelyderzs otthonában aratott négygólos sikert.

A második helyezett Korondi Ifjúság vendége, Nagygalambfalva II. egy félidőt bírta az iramot, gól nélküli döntetlennél jött a szünet. Térfélcsere után viszont elfáradtak és kiütéses vereséget szenvedtek.

Jól kezdett Farcád csapata Csekefalván, többet birtokolta a labdát is, ám a hazaiak kétszer is vezetést szereztek, a mérkőzés igazságos döntetlennel ért véget.

Homoródszentmártonban elővigyázatosak voltak a helyi polgármesteri hivatal megbízottjai, hiszen néhány órával a Szentpál elleni községi rangadó kezdete előtt bezárták a helyi focipálya mellett található állatvásárt.

A hazaiak szépen előkészítették a játékfelületet, ki volt vonalazva, le volt kaszálva a pálya. A vendégek a közelmúltban többször is szép eredményeket értek el Szentmárton ellen, most is reménykedtek a jó játékban, ám amint hátrányba kerültek, elfogyott a lendületük, a második szentmártoni gólt követően pedig padlót fogtak, végül 7–0-ra kaptak ki.