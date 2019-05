Meccseket nyerne a Szejke SK

• Fotó: Barabás Ákos

A Székelyudvarhelyi Szejke SK a D csoport második helyéről jutott be az elődöntő tornára, így a versenykiírás szerint két csoportelsőt – a CSM Vaslui-t és a Resicabányai VSK-t –, valamint egy szintén második pozícióban zárt gárdát, a CS Medgidiát kapta ellenfélként az elődöntő torna 1-es csoportjában.

A tréner elmondta, két erős csapat ellen kezdenek, amelyek már az idény elején úgy vágtak neki a pontvadászatnak, hogy célkitűzésük a Nemzeti Ligába való feljutás. „Elemeztük az ellenfelek játékát, Vaslui már most olyan szintet képvisel, amivel megállná a helyét az élvonalban, a barátságos találkozókon is ligás gárdák ellen tesztelt, nyert összecsapásokat. Resicabánya keretében is több olyan kézilabdázó van, aki pályafutása alatt sok szezont lehúzott az első osztályban.

Számunkra ez egy szintmérő, hogy velük szemben mire vagyunk képesek. Medgidia a verhető kategóriájú csapatok közé tartozik”

– vázolta az ellenfelek képességeit a szakember.

A székelyudvarhelyiek találkozói igencsak fura időpontban, délelőtt lesznek – kettőt is 10 órától rendeznek. A csapat az utóbbi edzéseket ehhez időzítette, reggeli tréningeken gyakoroltak a fiúk.

A két négyes csoportból az első két helyezett jut a következő körbe, ez a négy klub folytathatja útját a Nemzeti Liga felé a döntő tornán.

A Székelyudvarhelyi Szejke SK mérkőzései az elődöntő tornán:

május 3-án, pénteken 10 órától a CSM Vaslui-jal,

május 4-én, szombaton 12 órától a Resicabányai VSK-val,

május 5-én, vasárnap 10 órától a CS Medgidiával.