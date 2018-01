Második helyen végzett az SZKC a hollandiai tornán

Szőke Marius lett a torna legjobbja • Fotó: Facebook/FotoReza

Az SZKC két győzelemmel és egy vereséggel megnyerte az A csoportot, így az elődöntőben a B kvartett második helyezettjével, a norvég Halden Topphandballal mérkőzött meg. A skandináv együttes volt a címvédő a Limburgi Kézilabdanapokon, hazája bajnokságában rendre az élmezőnyben végzett, legismertebb kézilabdázója pedig a több mint 150-szeres izlandi válogatott, Hreider Gudmundsson.

Az elődöntőben az udvarhelyi fiúk gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, folyamatosan náluk volt az előny, de két-három gólnál többel nem tudtak ellépni.

Aztán a szünet előtt sikerült lerázni az ellenfelet, 18–13-as állásnál mentek pihenni a csapatok. A második játékrészben pontosabban játszottak a norvégok, gyorsan ledolgozták hátrányukat, és egyenlítettek.

Innen már egyik gárda sem tudta leszakítani a másikat. A végjátékban az SZKC-nak jött ki jobban a lépés, egy góllal nyert, és bejutott a döntőbe.

A fináléban a BM Benidorm volt az ellenfél, a spanyol klub a 2014–15-ös szezonban jutott fel hazája élvonalába, a Liga ASOBAL-ba. Az idei bajnokságban lejátszott tizenöt mérkőzésén öt győzelmet és három döntetlent jegyzett, jelenleg tizedik a ranglistán.

Nem indult túl jól a 30. kiírásához érkezett Limburgi Kézilabdanapok fináléja az SZKC-nak. A fiúkon látszott a fáradtság, hiszen három nap alatt ez volt az ötödik mérkőzésük. A frissebb ellenfél hamar komoly előnyre tett szert, folyamatosan három-négy góllal vezetett.

A KC próbálta ledolgozni hátrányát, ám ez nem sikerült, a szünetben 12–16 állt az eredményjelzőn.

A második játékrészben utolsó erőit is mozgósította az udvarhelyi alakulat, de míg a védekezés feljavult, addig támadásban többször is bosszantó hiba csúszott be. Végül nem sikerült egyenlíteni, a spanyol együttes magabiztos játékkal nyerte a döntőt.

A hollandiai tornán tehát második helyen végzett az SZKC, a három nap során lejátszott öt találkozóból hármat nyert meg. A kiírás legjobb játékosának a szervezők Szőke Mariust választották meg.

Férfi kézilabda, Limburgi Kézilabdanapok, elődöntő:

Székelyudvarhelyi KC–Halden Topphandball 34–33 (18–13),

ABC Braga–BM Benidorm 25–28 (12–10).

Döntő:

Székelyudvarhelyi KC–BM Benidorm 28–31 (12–16),

az SZKC gólszerzői: Szőke 7, Ghiță 6, Tálas 5, Mihalcea 4, Vilovszki 3, Krivokapics 2, Balázs 1.

A torna végeredménye: 1. BM Benidorm (spanyol), 2. Székelyudvarhelyi KC, 3. Halden Topphandball (norvég), 4. ABC Braga (portugál), 5. Izrael válogatottja, 6. HC Zarja Kaszpija (orosz), 7. Herpertz BEVO (holland), 8. OCI-LIONS (holland).