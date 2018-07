Marosvásárhelyen kezdi el a bajnokságot a Sepsi OSK

Hazatért az ausztriai edzőtáborból a Sepsi OSK. Már a szentgyörgyi stadion világítóállványai alatt készültek a fiúk a szebeniek elleni meccsre • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Kezdődik az 1. Liga alapszakasza. A másodosztályból frissen feljutott Hermannstadt nem tudja hazai környezetben rendezni a meccseit, mivel a nagyszebeni stadion felújítás alatt ál.

Teodor Birț klubelnök korábban azt nyilatkozta, hogy nekik a legmegfelelőbb helyszín Medgyes lett volna, mivel nagyon közel van hozzájuk, de a Gaz Metan csapatának vezetősége nem fogadta el a kérésüket, így ott nem lehet játszani.

HIRDETÉS

Gyulafehérváron nagyon rossz állapotban van a stadion, illetve Brassóban sem jók a körülmények.

Így esett a választás Vásárhelyre. Egyelőre nem tudni, hogy meddig lesz ideiglenes otthona a Hermannstadtnak a Trans-Sil stadion, de valószínűleg az első öt hazai meccsét a Maros menti településen játssza.

Megvan, mikor játssza első meccsét a Sepsi OSK Kijelölték a román labdarúgó 1. Ligában a nyitó forduló meccseinek időpontjait. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK július 21-én, szombaton délután kezdi el a küzdelmet. Kijelölték a román labdarúgó 1. Ligában a nyitó forduló meccseinek időpontjait. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK július 21-én, szombaton délután kezdi el a küzdelmet.

Ez persze azt jelenti, hogy a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-val is a ligeti stadionban csap össze a nyitófordulóban. A találkozó július 21-én, szombaton 18 órakor kezdődik.

A Hermannstadt már el is kezdte a jegyértékesítést. A belépők 10, 20, illetve 30 lejbe kerülnek, függően, hogy melyik lelátórészen akarnak ülni a szurkolók. Szombaton a meccs előtti órákban a vásárhelyi stadion jegypénztárában is be lehet szerezni a belépőt.