Döntésre várva: marad(hat) a Sepsi OSK–FCSB kupadöntő

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) végrehajtó bizottsága pénteken hozza meg végső döntését a Bukaresti Dinamo beadványa kapcsán, amelyet az FCSB elleni kupaelődöntő alkalmával vélt szabálysértés miatt nyújtott be.

• Fotó: frf.ro

Miután a Dinamo felfedezte, hogy a Román Kupa elődöntős párharcának 3–0-ra elbukott első mérkőzésén a fővárosi rivális FCSB szabálytalanul nevezte a keretébe Andrei Vlad kapust – aki a kupasorozat két korábbi szakaszában kapott sárga lapjai miatt nem léphetett volna pályára – fellebbezett, és abban reménykedett, hogy zöld asztalnál 3–0-s győzelmet ítélnek neki. Csakhogy beadványát nem az odavágó alkalmával nyújtotta be, ahogyan az a szabályzatban szerepel, hanem két nappal a visszavágó után, ez pedig egyáltalán nem volt elhanyagolható szempont.

HIRDETÉS

A szövetségnél szerdán már megtárgyalták az ügyet, de elnapolták a határozatot, mivel az FCSB új dokumentumokkal állt elő, így a bizottságnak ezeket is elemeznie kell. A Fanatik.ro portál információi szerint a végrehajtó bizottság végül

elutasítja a Dinamo beadványát, döntését pedig azzal indokolja, hogy az FRF fegyelmi szabályzatában az szerepel, hogy a Román Kupában a sárga lapos figyelmeztetések a negyeddöntők előtt törlésre kerülnek,

tehát az FCSB játékosa mégis jogosan került be a meccskeretbe. Ennek viszont ellentmond a szövetség szervezési szabálykönyve (ROAF), amelyben az olvasható, hogy a sárga lapokat a nyolcaddöntők előtt törlik. A portál úgy tudja,

a végrehajtó bizottság a kupasorozat imázsának megvédéséért hozza meg a döntését, hiszen a pályán elért eredmények elsődlegesnek számítanak.

Amennyiben a Dinamo részére mégis kedvező határozatot hoznak, ez nagyban érintheti a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t is. A Jászvásári Poli elleni elődöntős párharcának 5–1-re megnyert első találkozóján ugyanis a hátvéd, Rachid Bouhenna is két sárga lappal rendelkezett, így vélhetően a moldvai klub is fellebbez, hogy zöld asztalnál nyerje meg a mérkőzést.

A Sepsi OSK-nál nem tartanak attól, hogy elveszíthetik helyüket a kupadöntőben A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK és az FCSB kettős győzelemmel jutottak be a labdarúgó Román Kupa döntőjébe. A két együttes azonban mégsem lehet teljesen biztos a továbbjutásban, ellenfeleik ugyanis szabálysértésre hivatkoztak, és abban reménykednek, hogy zöld asztalnál számukra kedvező ítéletet hoznak. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK és az FCSB kettős győzelemmel jutottak be a labdarúgó Román Kupa döntőjébe. A két együttes azonban mégsem lehet teljesen biztos a továbbjutásban, ellenfeleik ugyanis szabálysértésre hivatkoztak, és abban reménykednek, hogy zöld asztalnál számukra kedvező ítéletet hoznak.

Mindennek azonban kevés a valószínűsége, így a Román Kupa döntőjének részvevői változatlanok maradnak, a pályán elért eredmények szerint kettős győzelemmel továbbjutott Sepsi OSK és az FCSB küzdenek meg július 22-én, szerdán a trófeáért a ploiești-i Ilie Oană Stadionban.