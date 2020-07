Már készül az új idényre a Sepsi-SIC

Munkába lendült a Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC vezetősége, és a koronavírus-járvány által okozott hosszú szünet után a következő szezon csapatát igyekeznek összerakni. Idén is elhódították a Román Kupát, és a bajnoki aranyra is a legnagyobb eséllyel pályázhattak volna.

A Román Kupát elhódították, a bajnokságot a felfüggesztés miatt nem tudták megnyerni • Fotó: Gábos Albin

Mindez még nagyon távolinak tűnhet, a négyszeres bajnok és ötszörös kupagyőztes Sepsi-SIC szakmai stábja azonban nem bízza a véletlenre a közeljövőt sem, azon dolgoznak, hogy az új idényre olyan ütőképes csapatot rakjanak össze, amely hazai és nemzetközi porondon is sikerrel fel tudja venni a harcot bármilyen ellenféllel.

A negyeddöntők és az elődöntők párharcai egyik csapat három nyert mérkőzéséig tartanak, és hasonlóképpen dől el majd a bajnoki cím sorsa is, a Román Kupában pedig bevett szokás szerint négyes döntőt rendeznek.

A háromszéki klubnak sikerült megegyezni több játékosával is szerződéseik meghosszabbításában, így továbbra is zöld-fehér mezben folytatja pályafutását a Sepsi-SIC két legtapasztaltabb kosárlabdázója, Annemarie Gödri-Părău és Andra Mandache, aki 39 évesen a csapat legidősebb tagjának számít.

Az aradi születésű játékos tavaly érkezett Sepsiszentgyörgyre, most pedig úgy vélekedett, nem kellett nehéz döntést hoznia, amikor újabb megállapodást kötött a klubbal: „Nem volt nehéz döntés, ugyanis az első idényben professzionális és személyes kapcsolatok szempontjából is jól éreztem magam, a lányok nagyszerűek, az edzések nagyon jók, valamint a hangulat és a szurkolók is rendkívüliek minden mérkőzésen”.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Annemarie Gödri-Părău is, aki szerint idén sem lehet más célkitűzésük, mint megnyerni a bajnokságot és a kupát, valamint nemzetközi szinten is sikerrel helytállni: „Az a tény, hogy a csapatnál maradtam, eddigi karrierem legkönnyebb döntése volt, mert ezt akartam, itt vagyok otthon. Az új idényt azzal a vággyal kezdjük, hogy bajnokságot nyerjünk, főleg úgy, hogy az elmúlt szezonban nem hirdettek bajnokot úgy sem, hogy az első helyen álltunk, valamint nemzetközi szinten is igyekszünk a lehető legjobb eredményt elérni.

Szeretem a szurkolókat, akik rendkívüliek, a szakmai stáb professzionalizmusa az edzőtől kezdve, a menedzseren, az elnökön át, egészen a gyógytornászig kifogástalan, emellett pedig minden feltétel adott számunkra”.