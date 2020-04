Malcolm Cameron számára pozitív tapasztalat volt a GYHK-nál eltöltött szezon

Malcolm Cameron mindenkinek köszönetet mondott • Fotó: Bereczky Szilárd

„Szeretnék köszönetet mondani a nagyszerű, szenvedélyes hazai szurkolótábornak és azoknak a szurkolóknak is, akik az idegen pályákon támogatták a csapatot, mindent beleadva. Ez valóban hozzájárult a csapat energiaszintjéhez, erejéhez. A dobok, éneklés, tapsolás és természetesen a csokoládédobálás új és szórakoztató élmény volt számomra. És köszönöm azoknak is, akik rám dudáltak az autóikból a városban, és integettek, jelezve a biztatásukat, amikor a pálya felé sétáltam” – írja a kanadai szakember.

Cameron megemlíti levelében a gyergyószentmiklósi a csarnok munkatársait, az egészségügyi személyzetet, a csapatbuszt vezető sofőröket, a szálloda személyzetét, ahol lakott, és említi az éttermet is, ahol élelmezéséről gondoskodtak és ahol megszerettették vele a leveseket.

Christopher Hamell segédedzőt, a szakmai stáb tagjait, akik lelkesen és kitartóan végezték a feladatukat, hogy jobbá tegyék a közös munkát minden nap. A játékosoknak azért mond köszönetet, mert kemény munkájuk, lelkesedésük, szellemük és szenvedélyük miatt minden nap jó kedvvel dolgozhattak. A fiúknak még köszöni, hogy elfogadták azokat a beceneveket, amelyeket ő adott számukra.

Természetesen köszönetet mond a Gyergyói Hoki Klub vezetőinek és az menedzsmentnek is akik támogatása és erőfeszítései nélkül nem lett volna lehetséges, amit együtt elértek – szögezi le.

Malcolm Cameron és Cristopher Hamell a GYHK mellett a Fox Hockey Klub női jégkorongcsapatnak munkáját is irányította önkéntesen. Nekik is szól a köszönet azért, hogy lehetővé tették, hogy azt is csinálhassák, amit legjobban szeretnek: a jégkorong tanítását.

Az edző úgy értékeli, óriási szezonja volt a gyergyószentmiklósiaknak. Döntőt játszottak a Román Kupában, a középszakaszt 8–0-s összesítéssel veretlenül zárták, és ünnepelhettek a klub történetének első sikerrel megvívott Erste Liga rájátszás párbaja után is.

„A fogadtatásunk, az ünneplés a város végén a benzinkútnál: lenyűgöző érzés volt, felejthetetlen élmény” – fogalmaz Malcolm Cameron.

A folytatásról később adnak tájékoztatást

Folytatja-e a munkát a piros-fehéreknél Malcolm Cameron? – tettük fel a kérdést Bereczky Szilárdnak, a Gyergyói Hoki Klub menedzserének. A következő választ kaptuk: „A Gyergyói Hoki Klubnál már zajlik a 2020–2021-es idény csapatának összeállítása. Ennek része természetesen a vezetőedző, a szakmai stáb is. Szerződések hosszabbításáról, illetve újak megkötéséről is folyamatban vannak a tárgyalások. A csapatépítéssel kapcsolatos információkat később fogunk közölni.”