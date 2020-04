Malcolm Cameron marad a GYHK vezetőedzője

Újabb fontos bejelentést tett csütörtökön a Gyergyói Hoki Klub: Malcolm Cameron irányítja a piros-fehéreket a következő szezonban is.

Határozott döntéseket a kanadai szakember • Fotó: Gergely Imre

Az 51 éves kanadai szakember múlt ősszel kezdte el a munkát Gyergyószentmiklóson, miután a csapat megvált elődjétől, Leif Strömbergtől. „Egy jó játékosokból álló keretet vett át 2019 októberében, akik azonban valamitől nem tudtak csapatként eredményesek lenni.

Határozott döntéseket tudott hozni amikor kellett, még akkor is, ha ez esetleg megosztotta a szurkolókat de az öltözőt is. Számos alkalommal húzott olyat egy-egy meccsen, ami győzelmet hozott nehéz helyzetből is.

Bejutottunk a Román Kupa döntőjébe, és győzelmet érdemeltünk volna. Nyolcból 8-szor győztünk az Erste Liga középszakaszában. Megnyertük a Corona elleni negyeddöntőt” – áll a GYHK közleményében.

HIRDETÉS

Malcolm Cameron hazautazása óta is folyamatos kapcsolatban van a klubvezetéssel, közösen dolgoznak a keret megerősítésén. Amint a körülmények engedik, visszaérkezik Gyergyószentmiklósra, hogy újrainduljon a közös edzésmunka.

A közlemény végén leszögezik, hogy továbbra is az a cél, hogy trófeákat nyerjen a csapat.