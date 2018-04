Májeri Zoltán: türelem kell a csapatépítéshez

A marosvásárhelyi tréner Svájcban megkapta azt a stabilitást, amire vágyott • Fotó: Tvendingen.ch

– Közel hét év után hagyta el az Yverdon csapatát, ahol nagyszerű eredményeket ért el. Mi volt a távozásának oka?

– Elég körülményes kilátások voltak a továbblépésre, nekem pedig több ambíció kellett. Számos ajánlatom volt a svájci élvonalból, és az Endingenét (férfi kézilabdacsapat – szerk. megj.) azért fogadtam el, mert ez a klub rendelkezik a legtöbb szurkolóval az országban. A legutóbbi mérkőzésünkön is kétezer néző volt a lelátókon.

Egy olyan csapatról van szó, amely története során eddig még sosem tudott egy szezonnál tovább maradni az első osztályban.

Most is az utolsó helyen vagyunk, de a play-outban a három győzelemig tartó osztályozós párharcban megnyertük az első két mérkőzésünket az Amicitia Zürich ellen, amely rekordbajnok Svájcban. Úgyhogy még egy győzelemre van szükségünk ahhoz, hogy kiharcoljuk a bennmaradást (az interjú készítése után járt le a harmadik meccs, melyet 24–20-ra kikapott az Endingen vasárnap este – szerk. megj.). Ezt azonban mindig a legnehezebb megszerezni. Ez a csapat soha nem volt esélyesebb a szezon során, és az előző hónapokban senki nem bírta kimondani, hogy a TV Endingen favorit a Zürich ellen. Sajnos továbbra is sérülésekkel bajlódunk. Fontos volt viszont, hogy a rendelkezésre álló játékosok nagyon odafigyeltek, a kritikus pillanatokban tudtak segíteni. A klub második számú csapatából felhoztuk az ifjúságiakat, és mindenki hozzá tudott tenni valamit a két győzelemért. Ez azt bizonyítja, hogy van jövője a csapatnak.

– Amennyiben az Endingennel a következő szezont is az élvonalban töltik, melyek a jövőbeli céljai a klubbal?

– Amikor idejöttem, az év elején, a klub vezetőségével azt beszéltük, hogy ha kiesünk, akkor jövőre egy új csapatot kell építenünk és egyből visszajutnunk az élvonalba. Most azonban, hogy ilyen kedvező helyzetbe kerültünk, amelyre senki nem számított, természetesen ismét azt szeretnénk, hogy benn tartsuk a csapatot.

Az elvárásaim viszont nagyobbak, mégpedig bejutni a rájátszásba, így a legjobb nyolc között végezzünk.

Ezt elérni nem egyszerű, mivel a svájci bajnokság nagyon erős, olyan csapatokkal, mint a Bajnokok Ligája-résztvevő Kadetten Schaffhausen. A tíz klubot felvonultató mezőnyben azonban bármelyik csapat le tudja győzni a nála jobban rangsoroltat.

– Játékosként számos országban kézilabdázott. Ezután edzőként miért éppen Svájcban telepedett le?

– Svájcban megkaptam azt a stabilitást, amire vágytam, és magas szinten is edzősködhetek. Továbbá az is fontos volt számomra, hogy hosszú távon tudjak dolgozni, illetve az adott projektben és a klubnál dogozó személyekben is megbízzak. Ezt az Yverdonnál megtaláltam. Mindemellett a kölcsönös tisztelet kulcsfontosságú szerepet játszott az edzői karrieremben, és ez adta nekem a motivációt, hogy Svájcban dolgozzak.

– Milyen edzőnek tekinti magát? A támadó vagy a védekező játékot részesíti előnyben?

– Az eddigi csapataim (az Yverdonnál a női és a férfi felnőtt, illetve az ifjúsági együtteseket is segítette) mind a legjobb védelemmel rendelkeztek a bajnokságokban, és a második vagy a harmadik helyen voltak támadásban. Az Endingennel az osztályozós párharc első két meccsén kevés gólt kaptunk és ebből tudtunk építkezni. Az én kézilabda felfogásom nagyon jó, agresszív védekezés és gyors ellentámadás. Nagyon komplex taktikáról van szó. Számomra a legfontosabb, hogy a játékosok betartsák az utasításaimat. Persze sok minden függ a mentalitástól is.