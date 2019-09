Magyarországi portyán a Sportklub, hazai pályán a GYHK

Elkezdi a futsalidényt az FK Székelyudvarhely is

A harmadik játéknap mérkőzéseit rendezik a hét végén a teremlabdarúgó 1. Ligában. A Futsal Klub Székelyudvarhely együttese csak most játssza nyitómeccsét a 2019–20-as kiírásban. Az ok egyszerű, eddigi két összecsapását elnapolták – ezekből egyet most pótolnak.