Magyar és román búcsúzó – elrajtolt a US Open

Nézők nélkül zajlik az amerikai Grand Slam • Fotó: usopen.org

New Yorkban elkezdődött hétfőn az év második Grand Slam-versenye, amelytől számos nagynevű teniszező, így például a férfi egyesben címvédő Rafael Nadal, vagy a 2019-es női bajnok, Bianca Andreescu is visszalépett.

De többek között nem vállalta a megmérettetést a világelső, két éve US Open-győztes Ashleigh Barty, vagy a WTA-ranglistán második Simona Halep sem.

A férfi mezőnyben a korábbi bajnokok közül Nadal mellett Roger Federer, illetve a svájci klasszis honfitársa, Stan Wawrinka sem indult el a rangos tornán.

Az idei US Openen nem rendeztek selejtezőket, ugyanakkor a juniorok és a vegyespárosok küzdelmei is elmaradnak. A párosoknál 64 helyett egyaránt 32 kettős szerepelhet a női és férfi versenyszámban, másrészt a torna összdíjazása is csökkent valamelyest.

Az első versenynapon egy-egy magyar és román versenyző volt érdekelt.

Férfi egyesben Balázs Attila először játszott főtáblás mérkőzést a US Openen. A 31 éves budapesti teniszezőnél csak egy évvel idősebb, de a Grand Slameken jóval rutinosabb Mihail Kukuskin három szettben tudott nyerni. A világranglistán 78. magyar játékos az első és a második játszmában is előnyben volt, de a kazah mindkétszer visszajött, s végül 2 óra 18 perc alatt 6:4, 7:5, 6:4 arányban győzött.