Magasra tette a lécet az ökölvívó akadémia

Huszár Árpád olimpiai érmekig vezetné a gyergyói ökölvívókat. Archív • Fotó: Gergely Imre

Réti Zsolt nevét itt mindenképpen kiemelném, aki az egyetem elvégzése után is folyamatosan képzi magát, pedagógiai készségének és edzői munkájának eredménye, hogy a fejlődés hónapról hónapra mérhetően látszik. Az edzésmunka mellett részt vettünk első versenyünkön is, a magyar országos bajnokságon pedig Ferencz Eszter teljesítette a reményeinket, megszerezte az első aranyérmet. A Csíkszeredában megrendezett versenyen az összes gyergyószentmiklósi sportolónk megnyerte a mérkőzését. Ezek pedig újabb fontos visszajelzést jelentettek, hogy jó úton járunk.

– A Csíkszeredában december 6-án rendezett verseny is igazolta: nem bokszzsáknak visszük a gyermekeket, hogy az ellenfelek rajtuk gyakoroljanak. Mi akkor küldjük be a sportolókat a szorítóba, ha már felkészültek arra. Igazolják az eredmények, hogy aki rendszeresen készül, elfogadja az utasításokat, elvégzi a kiszabott munkát, figyel és a tanultakat végrehajtja, az eredményén is megmutatkozik. Februárban indultunk, és évtizedes háttérrel, múlttal rendelkező klubok versenyzőit győztük le. Megérdemelten. Elmondhatjuk:

Visszatérve a mi céljainkra, Ferencz Eszterrel azért dolgozunk most, hogy megvédje a bajnoki címét és „beverekedje” magát a válogatott keretbe. Ha ez megvan, akkor már a nemzetközi színtér felé is kacsingathatunk. Mellette még 3–4 sportolónktól számítunk arra, hogy bajnoki címre lesz esélyes 2018-ban.

A nyáron öröm volt tapasztalni, a mi bokszolóink nemcsak, hogy tartják velük az iramot, de időnként jobban is bírják, mint az anyaországi sportolók. Az itteni edzésmunka számukra is hatalmas jelentőségű lehet:

– A legelején nagyon sokan jelentkeztek, de a lemorzsolódások után 40-en maradtunk, beleértve ebbe az egészen kicsiket, a középhaladókat és felnőtteket is. A toborzás lényege, mint minden sportban, első fázisban az, hogy kezdjenek sportolni a gyermekek, aztán, ahogy látszik rajtuk a fejlődés, el lehet gondolkodni a versenyzésen is.

– A februári induláskor kezdődött a gyermekek toborzása is. Hol tartanak most?

– Így fogalmaznék: én úgy gondolom, hogy ha nem akarunk a legmagasabb célokra törni, akkor hagyjuk inkább az egészet. Nem szeretnénk középszerűen lavírozni. Amit most végzünk, annak évek múltán fog látszani az igazi eredménye. Két évi komoly munka kell ahhoz, hogy országos szinten a legjobbakkal felvegyük a versenyt. Öt év, míg nemzetközi szinten is megmutathatja magát egy sportoló. Tíz év után jön el az idő, amikor a legérettebb lesz, azaz sok év telik el, hogy aztán jöhessen a siker. Kitartás és kemény munka kell ez idő alatt.

– Természetesen célunk, hogy az itteni rangos versenyeken, felkészülési tornákon és az országos bajnokságon is induljunk. Ennek volt egy akadálya: másfél évbe telt, míg a sportminisztériumtól megkapta a klubunk a hivatalos bejegyzést, ami alapkövetelmény a sportolók leigazolásához. Most már ez is megvan.

– A célok között nem szerepel a későbbiekben elmozdulás a profi boksz felé?

– Az amatőr és a profi ökölvívás között egy lényeges különbség van: a pénz. Az amatőr bokszoló részt vehet az olimpián, a profiknál pénzért leszerződött nem. Azaz, az amatőr olimpiai bajnok lehet jobb is, mint a profi világbajnok, ez sokszor be is igazolódott. A profi boksz egyelőre nem a mi gyermekeink világa.

Sőt, figyelmeztetném is a fiatalokat, ne is lépjenek a profizmus felé elhamarkodottan.

Vannak már arra példák itt, Székelyföldön is, hogy megfelelő felkészültség, képzettség, tapasztalat nélkül belevágtak a profi bokszba. Nem jó a tapasztalat. Vannak menedzserek, akiknek nyilván az a fő céljuk, hogy jó sok pénzt keressenek a versenyzőn. Felbiztatják a naiv fiatalt, hazai versenyeken összesorsolják gyengébbekkel, hogy elhiggyék magukat, majd amikor már pénzért kell bokszolni, esélytelenek, és elverik őket. A profi boksz felé akkor induljon el valaki, ha az olimpiai sportágban már a legjobbak közé tartozik a világon.

– Szó volt arról is, hogy magyarországi támogatással egy modern küzdősportközpont épül Gyergyószentmiklóson.

– Igen. A tervek készen is vannak. Ha mindenki betartja a szóban tett ígéretét, akkor a nyáron elindul az építkezés. Küzdősportközpontról beszélünk edzőtermekkel, de ennél többről van szó.

Egy közösségi sportlétesítmény lesz, amit a családok is használhatnak. Műgyepes minifocipálya, szabadtéri fitneszpark, futópálya épül.

És lesz egy 600 férőhelyes körcsarnok is középen játéktérrel, ahol ökölvívó-, karate-, tánc- vagy más versenyeket lehet rendezni, de egyéb közösségi eseményeknek is helyet adhat. Úgy gondolom, szükség van egy ilyenre a városban. Ha mindenki hozzáteszi a maga részét, akkor megvalósul, és olyan létesítmény lesz, amelyre Gyergyószentmiklós büszke lehet. Különben már most is elmondhatom, ha még az út elején is állunk, már sok helyre elvittük a város jó hírét. Magyarországi országos tévéadókon, az M1-en, a Dunán, Echo Tévében már közel tíz riport szólt a gyergyószentmiklósi ökölvívásról és ezáltal Gyergyószentmiklósról.