Magabiztos győzelemmel kezdett a Sepsi-SIC

• Fotó: Sánta Imre

A találkozót a vendégek kezdték határozottabban, és miután vezetést szereztek, az első negyed feléig tartották is előnyüket. Ekkor azonban Zoran Mikes tanítványai sebességet váltottak, Natalie Butler egyenlített, majd Kovács Renáta két értékesített büntetőjével átvették a vezetést, és az első tíz percet ötpontos előnnyel zárták.

Szünet után mindkét csapat sokat hibázott, ennek következtében kevés találat született, de a harmadik negyed felénél

ismét a Sepsi-SIC tudott ritmust váltani,

a pontszerzésben Givens és Mandache jeleskedett, ezzel pedig az összecsapás végleg eldőlni látszott.

Az utolsó tíz perc sem tartogatott meglepetéseket, a vendégek a Zubac testvérek eredményes játéka ellenére sem tudtak faragni hátrányukból. A hazaiak részéről ugyanis Vucetic kétszer is távolról talált be a gyűrűbe, majd Butler és Demeter Nóra is hozzátette a magáét, ami

végül a zöld-fehérek magabiztos sikerét nyugtázta.