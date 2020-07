Magabiztos Barca-siker a Villarreal otthonában

Az idegenben botladozó katalánok háromgólos sikert arattak • Fotó: Juanjo Martin/Agerpres/EPA

Pörgős, helyzetekben gazdag első félidőt játszott a két együttes. A vendég katalánok már a 3. percben előnybe kerültek, Alba bal szélről beadott labdájára Griezmann érkezett, ám a menteni igyekvő Torres a saját kapujába továbbította a labdát. Az ellentámadásra berendezkedő Villarreal hamar egyenlített, a 14. percben egy labdaszerzést követően iramodtak meg, a támadás végén Cazorla lőtt a bal szélről, Ter Stegen kiütötte a labdát, pont középre, ahol Gerard Moreno élt is a lehetőséggel.

Luis Suárez rögtön válaszolhatott volna, ám éles szögből leadott lövését Asenjo szögletre mentette. És így értünk el a 19. percig, amikor Ter Stegen előreívelt labdáját szelídítette meg Lionel Messi, két védőt megverve passzolt Suáreznek, aki a tizenhatos vonaláról védhetetlenül tekert a hazaiak kapujának bal felső sarkába.

Suárez ezzel a találattal beérte a Barca örökös góllövőlistáján Kubala Lászlót, jelenleg ketten állnak a harmadik helyen, 194 góllal.

Az ivószünetet követően kényszerű cserét kellett eszközöljön a Villarreal edzője, a korábban a Barcelonában is megfordult Paco Alcácer megsérült, Carlos Bacca váltotta, aki első labdaérintéséből szinte egyenlített, Ter Stegen mentett nehezen szögletre. Túloldalt Vidal lábában volt a harmadik katalán gól, ám a chilei ordító ziccerben a kapusba lőtt. Szünet előtt jött a csattanó, ismét Messi villant, sarokkal visszatett labdáját pedig az utóbbi időben sokat kritizált Antoine Griezmann 16 méterről lágyan a bal felsőbe emelte.

A szünetet követően is a Barcelona akarata érvényesült a pályán, ám ez helyzetekben ritkán csúcsosodott ki, igaz, a 67. percben könnyen növelhette volna előnyét, előbb Vidal, majd Alba lövését védte bravúrral Asenjo. Nem sokkal később Messi is betalált egy, a Guardiola-érára emlékeztető támadás végén, ám a gólt végül nem adták meg, a VAR-szobából jeleztek, hogy korábban Vidal lesen volt. A Griezmann helyébe beállt Ansu Fati is feliratkozott a gólszerzők közé, a hajrában szép szóló végén lőtt a hálóba. A hosszabbítás harmadik percében Messi is szinte gólt szerzett, ám szabadrúgásból a felső lécet találta el.

A Barca tehát nem botlott a jó formában levő Villarreal otthonában, ám ahhoz, hogy megvédje bajnoki címét, a hátramaradt négy fordulóban Real Madridnak pontokat kell hullatnia, legalább ötöt.

Büntetőgóllal nyert Bilbaóban a Real, már hét pont az előnye Nagy lépést tett a spanyol labdarúgó-bajnokság aranyérme felé a Real Madrid, amely Sergio Ramos büntetőből szerzett góljával nyert az Athletic Bilbao otthonában.

A 34. játéknapon a Leganés idegenben 1–0-ra legyőzte az Espanyolt, újabb vereségükkel a katalánok szinte reménytelen helyzetbe kerültek. A barcelonai együttes matematikailag még nem esett ki, de innen már kisebb csodára lenne szüksége a bennmaradáshoz.

La Liga, 34. forduló

Villarreal CF–FC Barcelona 1–4 (1–3),

gólszerzők Moreno (14.), illetve O. Torres (3., öngól), Suárez (20.), Griezmann (45.), Fati (86.).

Espanyol–Leganés 0–1 (0–0),

gólszerző J. Silva (53.).

Osasuna–Getafe 0–0

Korábban

Athletic Bilbao–Real Madrid 0–1 (0–0),

Atlético Madrid–Mallorca 3–0 (2–0),

Celta Vigo–Real Betis 1–1 (1–0),

Real Valladolid–Deportivo Alavés 1–0 (0–0)

Granada–Valencia 2–2 (0–0)

Hétfő

20.30 Levante UD–Real Sociedad

23.00 Sevilla FC–SD Eibar