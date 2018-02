Lupu tovább honosítana, edzőtársai más véleményen vannak

Mindkét meccsükön alulmaradtak a románok a kontinensviadalon • Fotó: Uefa.com

A szövetségi kapitány szerint Portugáliával bátran játszott a válogatott, volt lehetőség lehozni a kapust is, és csalóka a 4–1-es végeredmény. Az Ukrajna elleni összecsapásról pedig az volt a véleménye: amellett, hogy hiányzott a szerencse, a játékvezetői döntések Romániát sújtották.

Robert Lupu korábban azt nyilatkozta, hogy csapata pontokat fog szerezni a csoportkörben, most elismerte, hogy az erőviszonyok tekintetében a harmadik helyről rajtoltak.

„A portugálok elleni meccsen is történtek hibák, de akkor nem szóltan semmit. Az ukránok ellen 2–0-s vezetésünknél egy oldalberúgást odaajándékoztak nekik, ebből kaptuk az első gólt. Folytatódtak a hibák, 2–2-nél pedig felrobbantam, azt mondtam a bírónak, hogy tisztelje a munkánkat. Jobbak voltunk mint ők, de veszítettünk. 2–2-nél is megmutattuk, hogy meg akarjuk nyerni a meccset, az utolsó pillanatig harcoltunk. A C csoport volt a legerősebb az Eb-n” – tette hozzá.

A beszélgetésből kiderült, hogy a tavaly honosított Sávio Valadares, a Temesvári Informatica alapembere bal térdében keresztszalag-szakadást szenvedett, így számára véget ért a szezon.

A jövőt firtató kérdésre Lupu elmondta, hogy változásokra van szükség. „Azt kell csináljuk, mint a nagy csapatok,

két-három játékost kell honosítsunk, olyanokat, akik pluszt adnak a válogatottnak.

Több kiszemeltünk is van, mint a spanyol Cristian Cardenas, a 27 éves játékos korábban Marosvásárhelyen is játszott. Vagy ott van Ique Ribeiro, aki ugyancsak játszott Romániában (a Bukaresti MGA-nál és a Dévai Autobergamónál – szerk. megj.). Igaz, hogy már 33 éves, de sokat segíthetne nekünk. Meg ott van Wellington Da Silva, a Galaci United fiatal brazil kapusa, szükségünk van rá” – vázolta elképzeléseit.