Lövétén minden adott volt a bajnoki címhez

A lövéteieknél minden játékos tudta, hogy mi a feladata. Ez a siker egyik kulcsa. Archív • Fotó: Veres Nándor

A folytatás is szinte kőbe van vésve, Lövéte nem iratkozik be a megyei bajnokságba, marad az Udvarhely körzeti A csoportjában. „Eljött az idő a generációváltásra is, hiszen sok az ügyes fiatal játékos. Az öreg játékosok, akik már 10–15 éve Lövétén fociznak, régóta arra vártak, hogy végre bajnokok legyenek és átadhassák a stafétát, az idősebbek sem akarnak minden hét végén játszani.

Míg más együtteseknél a juniorok visszahúzták a teljesítményt, nálunk még hozzá is tudtak tenni. Továbbá nem voltak konfliktusok a keretben, mindenki tudta, mi a dolga, és azt el is végezte. Nagyon jó volt a csapategység” – folytatta Demeter.

Lövéte a szezon első felében öt hazai meccséből hármat is elveszített, kikapott Farkaslakától, majd a Székelyudvarhelyi Sportingtól és Felsőboldogfalvától is.

A jó eredmények a szurkolók kedvét is meghozták. „A hazai meccseken általában 70–80 néző volt kíváncsi ránk, volt olyan találkozó is, amikor százötvenen voltak kint. Míg régebben csak pár szurkoló kísérte el idegenbe a csapatot, a nemrég lejárt bajnokságban 20–25-en is autóba ültek, hogy a kiszállásokon is tudjanak nekünk szorítani” – zárta a beszélgetést Demeter Emil.

Lövéte tizenkilenc győzelemmel, három döntetlennel és négy vereséggel zárta a szezont, előnye úgy volt hat pont a második Székelyudvarhelyi Sportinggal szemben, hogy mindkét egymás elleni mérkőzésen kikapott.

Ennél szorosabb volt a házi gólkirályi címért folytatott harc, hiszen Demeter Emil 14, Fórika Zsolt 13, míg Szász Lajos 12 találattal vette ki részét a csapat sikeréből.

A bajnok Lövétei Egyesülés kerete: Fazakas Attila, Egyed Zsolt, Györgypál Lajos, Fazakas József, Demeter Emil, Szécsi János, Demeter László, Szász Lajos, Márton Örs, Demeter Alfréd, Sorin Busuioc, Török Alfréd, Kelemen Emil, Kelemen Krisztián, Lázár Hunor, Lázár Hunor II., Pál Sándor, Szász Ottó, Sije Ferenc (csapatkapitány), György Levente, György István, Fórika Zsolt, Péter Szabolcs Attila, Alin Busuioc, Fazakas Ákos. Csapatvezetők: Török Alfréd, Trinfuj László.