Lezárultak a Családi Sportnapok

Ahogy az már lenni szokott, ezúttal is hétvégére ugrott meg a Családi Sportnapok rendezvényein résztvevők, tornázók, szaladók, szabadidejüket mozgással töltők létszáma. Az aerobik-maraton, a Csíky-kerti programok és a Cross Kápolna terepfutóverseny is sikeres volt.

• Fotó: Facebook/Családi Sportnapok - Gyergyószentmiklóson

A felhők ugyan gyülekeztek, de végül kegyes volt az időjárás az utcai hokihoz is, a kultúrház parkolójában remekül szórakoztak anyukák és gyerekek, hokisok és a játékkal most ismerkedők egyaránt.

A csapatvetélkedők sora is itt zárult le, megtörtént az eredményhirdetés és a legjobbak díjazása is.

Szombaton a Csiky-kertbe költöztek ki a mozgáskedvelők. Kalandpark, tiroli pálya, gólyalábazás és íjazás is kipróbálható volt a kicsik és nagyok számára.

A baráti társaságok vetélkedőjét a Mekecskék nyerték, a Porozó és a Golden Knights előtt. Különdíjat kapott az Enger.

A felsoroltak mellett a legtöbb versenyszámnál megjelentek olyanok is, akik nem neveztek be a vetélkedőre, de ők is kipróbálták az adott sportágakat.