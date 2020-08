Lemondtak a marosvásárhelyi triatlon Eb-ről

Archív • Fotó: Facebook/Transylvania CrossTriathlon&CrossDuathlon

A rangos és népszerű megmérettetést júliusról már egyszer el kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt, de a szervezők egy hónappal ezelőtt még reménykedtek abban, hogy az új kijelölt időpontban, szeptember 12-én, illetve 15-én meg lehet tartani az Eb-t.

Mivel azonban az utóbbi időben Romániában jelentősen megnőtt a fertőzöttek száma, valamint újabb korlátozó intézkedéseket vezettek be az országban, számos versenyző a visszalépés mellett döntött, illetve nagyon kevesen neveztek be. Ugyanakkor, több európai ország is vörös zónának tartja Romániát, így a külföldi sportolók a verseny lejártával hazautazásuk után karanténba kellett volna vonuljanak.

Az Európai Triatlon Szövetség közlése szerint a rendezvényt jövőben mindenképpen szeretnék megtartani, reményeik szerint addig javul a helyzet, és normális körülmények között bonyolíthatják le a versenyeket.