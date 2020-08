Lemészárolta a Bayern a Barcelonát

• Fotó: Agerpres/EPA

Két éve „biztos továbbjutóként” az AS Romától kapott ki 3–0-ra és esett ki a Barcelona, tavaly a Liverpool ütötte ki a háromgólos hátrányból felállva Messiéket. Ezek is nagyon fájdalmasak lehettek a Barca szurkolói számára, de ami most, a BL play-off péntek esti mérkőzésén zajlott, az már tényleg túlment minden határon. Hat gólos különbséggel, 8–2-re verték el a bajorok az esélyesebbnek hitt katalánokat.

Müller már a 4. percben vezetést szerzett a katalán védelem első rövidzárlatát kihasználva. Amikor Alaba öngóljával egyenlő lett az állás, akkor a semleges nézők is csak arra gondolhattak, hogy egy izgalmas mérkőzés vár rájuk. Nem az lett.

A bajorok átrohantak az ellenfelükön, Lewandowskiék azt csináltak a pályán amit akartak.

A Barca védelme átjáróház volt, itt az egyébként ritkán csillogó német támadók is szupersztároknak tűntek. A szünetben már 4–1-re vezetett a Bayern München, és igazából elöntötte a meccs sorsát. Német csapatot innen megverni egyenlő a csodával.

A csoda nem következett be, a második félidő is ugyanolyan volt mint az első.

Suarez ugyan szépített, de jött válaszul egymás után négy bajor találat. Hogy még megalázóbb legyen a látvány a Barca drukkerek számára azt Coutinho becserélése jelentette. A Barcelonával szerződésben álló brazil, aki kölcsönben szerepel a bajoroknál az utolsó öt percben kétszer is betalált az őt kölcsönadóknak.

A Bayern bejutott a legjobb négy közé, ahol a szombat esti Manchester City–Lyon csata győztese lesz az ellenfele. A Barcelonánál van min gondolkodni a jövőt illetően.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő:

FC Barcelona–Bayern München 2–8 (1–4)

Gólszerzők: Alaba (7. – öngól), Suárez (57.), illetve Müller (4., 31.), Perisic (22.), Gnabry (28.), Kimmich (63.), Lewandowski (82.), Coutinho (85., 89.)