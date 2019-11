Lehokizta a DAB-ot a GYHK

Remekül őrizte kapuját a gyergyói csapat • Fotó: Vaduva István/GYHK

Aztán a 8. percben egy szépen kijátszott emberelőnyös akcióból Bobcek megszerezte a vezetést a házigazdáknak. Az első szünetig több nagy helyzet ellenére nem változott az állás, de a második legelején egy Péter Zsolt tette bele a botját Bobcek lövésébe és már kettővel vezettek a gyergyóiak.

A csarnok addig sem volt csendes, de innentől olyan lett a hangulat, amilyent egyetlen vendégcsapat sem kívánna magának.

Továbbra is kézben tartotta a meccset a GYHK, az Acélbikáknak igazából helyzeteik sem voltak, de az eredmény legközelebb csak a harmadik harmadban, a 47. percben változott, amikor Valdix bolondította meg a dunaújvárosiak védelmét és kapusát is, és góljával eldöntötte a találkozót. Aztán az 53. percben Zagidullin is betalált, beállítva a 4–0-ás végeredményt.