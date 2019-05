Legyőzte a CFR második csapatát az MSE

Nagyszerű győzelemmel fejezte be a harmadosztályos labdarúgó-bajnokságot a Marosvásárhelyi MSE, a 30., utolsó fordulóból előrehozott mérkőzésen szerdán este 2–1-re nyert a Kolozsvári CFR II. ellen Nyárádszeredában.

• Fotó: Horváth Balint Ottó

Rövid ideig volt azonban kétgólos előnyben a marosvásárhelyi csapat, mivel a kolozsváriak előbb kapufát lőttek, majd hamarosan a CFR felnőtt együttesében is bemutatkozott Claudiu Petrila értékesítette az általa kiharcolt büntetőt.

Kiválóan kezdődött a mérkőzés az MSE számára, amely már az ötödik percben megszerezte a vezetést a csapatkapitány, Mircea Ungur szabadrúgásgóljával. Ezután is veszélyesebbek voltak támadásban a hazaiak, és az első félidő közepén megduplázták előnyüket, jobb oldali akció végén Moldován Tamás közelről talált be.

Jobban kezdte a második játékrészt is az MSE, a vendégek kapusa ugyanannál a helyzetnél két hazai lövést is hárított. A folytatásban is több helyzetet alakított ki Hajnal Gyula vezetőedző csapata, de a befejezések pontatlanok voltak.

A hajrában beszorultak a vásárhelyiek, és a CFR-nek megvoltak az egyenlítési lehetőségei,

de előbb Molnár Dávid nagy védéssel megmentette csapatát, majd Petrila a kapufát találta el.

Megmaradt az MSE 2–1-es győzelme, ezzel a korábban kiesett marosvásárhelyiek megnyerték az utolsó két mérkőzésüket, hiszen az előző játéknapon 4–2-re a Radnóti SK-t is felülmúlták.

Az MSE 22 ponttal a 14. helyen zárta a bajnokságot,

a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és húsz vereség.

Labdarúgó 3. Liga, 5-ös csoport, 30., utolsó forduló:

Marosvásárhelyi MSE–Kolozsvári CFR II. 2–1 (2–1),

gólszerzők: Ungur (5.), Moldován (25.), illetve Petrila (30., büntetőből).

MSE: Molnár – Ungur (Balázs, 35.), Aldea, Török Sz., Bucur – Hasirov, Balla (Török D., 75.), Fülöp, Ruja, Moldován (Erdős, 85.) – Velichea (Toásó, 60.).

További mérkőzések

Pénteken 16 órától:

Nagybányai Minaur–Székelyudvarhelyi FC,

Pénteken 18 órától:

Besztercei Gloria–Radnóti SK,

Tordai Arieșul–Lénárdfalvi SK,

Kolozsvári Sănătatea–Medgyesi Gaz Metan II.,

Szombaton 18 órától:

FK Csíkszereda–Dési Unirea,

Szászrégeni Avântul–Szászhermányi FC,

Barcarozsnyói Olimpic–Tasnádi Unirea.

Labdarúgó 3. Liga, 5-ös csoport