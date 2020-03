Leálltak az adogatásokkal az udvarhelyi asztaliteniszezők

Amíg nem lesz meccs, fizikailag fitten tartják magukat • Fotó: Erdély Bálint Előd

Február közepén játszotta utolsó hivatalos mérkőzését a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK, a férfi asztalitenisz Európa Kupa negyeddöntőjében a portugál Sporting Lisszabon búcsúztatta a fiúkat. Egyhetes pihenést követően a gárda megkezdte a felkészülést a Szuperliga tavaszi idényére. Ezt azonban a szükségállapot kihirdetése, a sporttermek bezárása elnapolta.

„Április 6-án álltunk volna asztalokhoz. Nagy volt bennünk a vágy, a nemzetközi porondon elért remek eredmények olyan löketet adtak kis csapatunknak, hogy mindenki azt várta, itthon is bizonyíthasson. Nem jött jókor ez a kötelező szünet, de természetesen el kell fogadnunk, nekünk is le kell állnunk, most az egészség és a biztonság mindennél fontosabb” – mondta megkeresésünkre György István, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK vezetője, edzője.

Hozzátette, a keret két idegenlégiósával, a svéd Sebastian Losóval és a vajdasági Cservik Krisztiánnal tartja a kapcsolatot. „Otthon vannak, egyénileg végzik a fizikai gyakorlatokat, ebben az időszakban mást nem lehet tenni. Losónak a repülőjegye már meg volt vásárolva a tavaszi tornára. Krisztián esetében Szerbia lezárta a határokat, ő nem is tudna utazni” – tette hozzá a tréner.

A pontvadászat folytatásával kapcsolatosan követik a szakszövetség hivatalos csatornáit, egyelőre a szükségállapot fenntartásáig biztosan nem lesz tevékenységük. Mint mondta, ha fizikailag szinten tartják magukat, technikailag és taktikailag lesz elég idejük arra, hogy ráhangoljanak a tornára. A székelyudvarhelyi klub az egyetlen erdélyi csapat a férfi élvonalban, jelenleg a 3–5. helyen áll a tabellán, szoros az élboly, hat csapat küzd a dobogós pozíciókért.

Az udvarhelyi klub nem csak felnőtt szinten erős, az utánpótlás-nevelésben is jeleskedik, épp ezen a hétvégén az ifi 3-asok csapatdöntőjét rendezték volna, amelyen az ISK-SZAK valós éremesélyekkel indult volna. „A gyerekeknél is hasonló a helyzet, náluk is pihenő van. Az elején örvendtek, hogy nem kell edzésekre járniuk, de lassan belátták, hogy most már nem jó ez, inkább jönnének a foglalkozásokra. Ott is várjuk, hogy mikor kezdődhet el a tevékenység” – fejtette ki György István.

A Román Asztalitenisz-szövetség főtitkárának álláspontja szerint a koronavírus-járvány lecsengését követően megrendezik a bajnokságokat – minden szinten –, a hazai sportágban úgyis megszokott, hogy az évad június végéig, július elejéig tart.