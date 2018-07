Labdarúgó-generációk találkozása Gyergyószentmiklóson

A Gyergyói Fociünnepet lehetne akár gyergyói focitalálkozónak is nevezni, hiszen az eseményen együtt lesznek a szép időket megélt öregfiúk és a jövő generáció labdarúgói – fogalmazott Puskás István, a Jövő FC vezetője. Augusztus 11–12-én tizenévesek és a B divíziót megjárt, lassan nyugdíjas korba érő veterán focisták is pályára lépnek.

Az elmaradhatatlan csoportkép: sokat tudnának mesélni az öregfiúk. Archív • Fotó: Gergely Imre

Az életkor eltérés miatt nem nagyon ismerik egymást, ezért jó alkalom arra a fociünnep, hogy a fiatal generáció tagjai megismerjék az idősebbeket, vagy akár példaképének tekintsék valamelyik öregfiút.

Nem kis teljesítmény volt kisvárosként a 2. Ligában szerepelni, ezért lehet ez egy kitűzött cél is a mai gyerekek számára. Hogy álmodozni lehessen, és az álom valósággá váljon, ahhoz oda kell nőjön egy generáció, amely megállja a helyét magasabb szintű fociporondon.

Azután jöhet a többi, vagyis az anyagiak hozzárendelése, megteremtése

– fogalmazott a rendezvény céljairól Puskás.

Az öregfiúk, akik még szeretnek játszani, itt megtehetik, hiszen számukra van szervezve az öregfiú-gálamérkőzés, amely után lehet nosztalgiázni a régi szép időkről.

A jövő Jövője is a pályán

Nem elég a múltból táplálkozni, még fontosabb kell legyen a jelen és a jövő, ezért kap egyre nagyobb hangsúlyt a nemzetközi torna, amelynek szintén a fociünnep ad alkalmat.

A Jövő FC fiataljai magyarországi csapatokkal mérik össze tudásukat. Itt lesz a testvérváros Eger csapata és a Budapesti REAC is. A gyergyóiak az elmúlt években remek kapcsolatokat alakítottak ki ezekkel a klubokkal, és már hagyomány, hogy a Jövő évente Budapesten, illetve Egerben játszik mérkőzéseket, és a magyar csapatok is Gyergyóba látogatnak.

Puskás István ugyanakkor sajnálja, hogy bár a gyergyói tornákra mindig meghívást kap Csíkszereda és Udvarhely, eddig egyik város csapata sem jött el. Ezen szeretnének jövőre változtatni, hiszen a részvevő csapatok száma emeli a torna nívóját.

„Ettől függetlenül szerintünk egy jó kis torna lesz, amelynek jó híre remélhetően majd eljut több csapathoz is” – tette hozzá a Jövő elnöke.

Labdarúgó múltidézés

A Gyergyói Fociünnepig több részletben felidézzük a szentmiklósi labdarúgás 97 éves múltjának főbb mozzanatait. Ezúttal az első, ma is emlegetett sikerre, a C osztályba jutásra emlékezünk Buslig Gyula feljegyzéseiből idézve. Az 1968–1969-es idényben 1–1-es döntetlent játszott a Gyergyói Jövő és a Csíkszeredai Bányász. Ez sorsdöntő volt, hiszen mindkét csapat 29 pontot gyűjtött, a Jövő pedig jobb gólkülönbséggel megnyerte a Hargita megyei pontvadászatot. A bajnok Brassó megye első helyezettjével, a Zernyesti Cellulóz együttesével vívott selejtezőt. Az első mérkőzést Zernyesten játszották, ahová körülbelül 350 szurkoló kísérte el a csapatot, amely 1–0-ra kikapott. De jött a gyergyószentmiklósi visszavágó, amin 4–1-es hazai győzelem született, a Jövő pedig feljutott a C osztályba. A C osztályba jutást kiharcoló csapat: Paltán József, Rövid György, Barti János, Buslig Gyula, Kémenes Béla, Szőke László, Kertész Ferenc, György József, Kémenes Balázs, Gheorghe Micu, Málnási Csaba, Veres Mihály, Baksai Attila, Sólyom János, Antal Péter, Márton Dániel. Edzők: Ion Petrescu és Csiki Ferenc.