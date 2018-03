Küzdött a Maros KK, de a második negyedben sokat rontott

• Fotó: Haáz Vince

Időnként viszont a kis létszámú közönség is majdnem olyan hangulatot teremtett, akár a régi időkben, buzdították a játékosokat, akik mindent beleadva tartották a lépést és bírták az iramot a vendégekkel.

Tették ezt az elején, közel két negyeden keresztül, amikor még vezettek is, de aztán a félidő előtti percekben a Timba elhúzott, és ez döntőnek bizonyult. Noha a találkozó második felében sem adta fel a Maros KK, és főleg a legeredményesebb, hat triplát szerzett Engi-Rosenfeld Dávid pontjaival megközelítette a Béga-partiakot, a végéig nem volt lehetősége utolérnie ellenfelét.

„Sajnos nehezen gyűlünk össze, és nem tudunk rendesen edzeni, az öt az öt elleni játékot például már két-három hete nem gyakoroltuk, a Sportcsarnokban pedig egy hónapja nem készültünk. Ennek ellenére továbbra is bízom a fiúkban, hiszen ahogyan ezen a mérkőzésen is láthattuk, majdnem edzés nélkül is közel voltak a Timbához.”

A szakvezető ugyanakkor közölte, tisztában van azzal, hogy még tizenegy mérkőzésük van hátra a bajnokságból, ha meg lennének a minimális anyagi források, akkor be tudnák fejezni a szezont, de enélkül nagyon nehéz lesz.

A fő célkitűzés az, hogy játsszanak a fiatalok, akik vállalták, hogy itthon maradnak. Emellett még a kiesést is el tudjuk kerülni, így bízunk abban, hogy sikerül a Dinamo és a Jászvásár előtt végezni

– hangoztatta Szászgáspár Barnabás.