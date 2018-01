Kutyaszánhúzó-verseny lesz Csomafalván

A verseny egy év szünet után tér vissza Csomafalvára • Fotó: Gergely Imre

Több okból is nagy várakozás előzi meg a Délhegy Kupa kutyaszánhúzó-versenyt. A sportág hazai mezőnye számára ugyanis ez lesz az idei első megmérettetés, vagyis az edzések egyhangúsága után most versenyezhetnek először, összemérhetik, hogy mennyit fejlődtek hajtók és kutyák a múlt szezon óta.

Másrészt a kutyaszánhúzás kedvelői és más kíváncsiak számára is különleges lesz a rendezvény, hiszen Csomafalván legutóbb két éve szerveztek ilyen viadalt.

2017-ben elmaradt, így még inkább jelentősége van annak, hogy most közelről láthatják a hámoknak feszülő, rohanó, északi kutyák által húzott szánokat.

Baróti Botond főszervező megnyugtatott, az utóbbi napok kemény munkájának köszönhetően a 4,2 kilométernyi pálya egész szakaszán elegendő és jó minőségű hó van ahhoz, hogy színvonalas versenyt rendezhessenek.

A hazai élmezőny színe-java jelen lesz

A kutyaszánozás Romániában még nagyon a kezdeteknél tart, alig egy éve sikerült bejegyeztetni hivatalos sportágként, de a hajtók lendülete töretlen. Huszonhaton jelezték előre, hogy mindenképpen rajthoz állnak.

A szombaton és vasárnap egyaránt 10 órakor kezdődő verseny helyszíne az Ózon és az Erdőszéli Székely Panzió közelében lesz, a nézők a pálya teljes hosszán követhetik az eseményeket.

A szervezők javasolják, hogy az érdeklődők érkezzenek időben, azaz a 10 órás rajt időpontjára, hiszen ekkor lesz a leglátványosabb viadal, a nyolckutyás fogatok futama. Sprintversenyről van szó, 4,2 kilométer a táv, azaz rövid idő alatt célba is érnek a szánok, így várhatóan 13 órára be is fejeződik mindkét nap a versenyzés.

A sportág szabályai szerint a két napon elért eredmények összesítése alapján alakul ki a végső sorrend. Természetesen a szán elé fogott kutyák számától és a kutyák fajtájától függően különböző kategóriákba sorolják a résztvevőket.