Kutyák és gazdáik száguldoztak a Délhegy alatt

Kutya és hajtó egyaránt jól érezhette magát a gyergyócsomafalvi hóban • Fotó: Farkas Loránd

A hosszabb, 6 kilométeres pálya szinte fele folyamatos emelkedőt jelentett, de voltak benne enyhébb pihentetők is, hogy ne legyen túl megerőltető a próbatétel. Aki nekivágott a távnak, az elégedett lehetett, alaposan próbára tette a hajtót és a négylábúakat is a viadal.

Ahol családi sport a kutyaszánozás

A főszervező Baróti család három tagja versenyzőként is részese volt a viadalnak. Kutyáik száma szaporodik, így egyre nagyobb kategóriákban is elindulnak. Az apa, Baróti Botond már 2018-ban is nyolcas fogattal indult, most már fia, Nándor is fellépett a nyolcas kategóriába (tavaly négyessel indult), és Rebeka hatkutyás kategóriában versenyzett idén.

Egy 14 éves juniornak kicsit még meredek, de képes rá, meg tudja csinálni

– szögezte le az édesapa. Egyébként Barótiéknál nem apáról fiúra öröklődik ez a sportág, hanem fordítva. Nándor ötödik éve versenyez, Rebeka, a mezőny legfiatalabb versenyzője most 14 éves, ez a negyedik szezonja. Az édesapa, Botond tavaly versenyzett először.