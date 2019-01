Kudarccal zárta az alapszakaszt a Gyergyói HK

Hiába ostromolták Hetényi kapuját, nem tudtak gólt ütni a gyergyóiak • Fotó: Facebook/Gyergyói Hoki Klub

A DEAC elleni hétfői meccsen nem léphetett jégre a GYHK két meghatározó játékosa: Igor Bobcek és Gyenisz Jezsov. Mindkettőt a Schiller-Vasas elleni mérkőzésen történtekért büntették meg. A találkozó 60. percében lőtt gól után, amit a játékvezetők érvénytelenítettek, és ebbe nem tudott belenyugodni a két védő.

Bobceket sportszerűtlen magatartásért, Jezsovot pedig a hivatalos személyek elleni erőszakos cselekedetekért büntették meg. „Az Erste Liga fegyelmi bizottsága mindkét esetben helybenhagyta a játékvezetők által kiszabott ítéleteket, és további szankciókat nem alkalmazott” – írja közösségi oldalán a gyergyói klub.

Mint megtudtuk, Bobceknek ez már a második húszperces nagyfegyelmije volt, Jezsov meccsbüntetése pedig automatikusan egy mérkőzésnyi pihenőt vont magával.

Meg is látszott a hiányuk, már a 46. másodpercben hátrányba került a GYHK, Jakub Izacky talált be Stefan Gorjacsevszkij hálójába. A 17. percben emberhátrányból is eredményes volt a DEAC, ismét a cseh csatár lőtt gólt.