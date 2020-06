Kozma Zsolttal is megállapodott a GYHK

Újabb GYHK-játékos neve vált ismertté hétfőn, a gyergyószentmiklósi jégkorongcsapat Facebook-oldalán közzétett bejelentés szerint a hátvéd Kozma Zsolttal is szerződést hosszabbítottak.

Maradt a csapatnál Kozma Zsolt • Fotó: Tamirjan Robert Photography

A 31 éves jégkorongozó egy rövid ferencvárosi időszakot leszámítva szinte az egész karrierje során szülővárosa csapatában szerepelt.

Így ír róla a közlemény: „Az ilyen játékosról mondják, hogy legfontosabb számára a biztonság, hogy a csapatot megóvja a hátránytól. Ennek köszönhetően a büntetőperceinek száma is alacsony. Fontos szempont ez is. Alázattal végzi a rábízott munkát, akár az edzésen, akár élesben a tétmeccseken is.

Volt, hogy a megélhetés miatt fel kellett adnia az álmait és levetnie a korcsolyát, de a jégkorong szeretete mindennél erősebben élt benne, visszatért a jégre, és talán jobb játékos is lett, mint amilyen korábban volt.

Kozma 143 Erste Liga-meccsen és több mint 250 romániai bajnokin viselte a piros-fehér mezt.