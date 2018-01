Közel a hetvenhez is rendszeresen felszáll a csíki siklóernyős

Évtizedekkel ezelőtt sárkányrepüléssel kezdte, aztán siklóernyőzésre tért át a csíkszeredai Rancz Pál, aki most is rendszeresen a magasba emelkedik a hazai és nemzetközi versenyeken. Számára a repülősport, a repülés életforma, mint mondja, minden felszállásban benne van a kihívás, és hozza a sikerélményt.

Rancz Pál ma is kihívásnak tekinti a siklóernyőzést • Fotó: Gecse Noémi

Rancz Pál 1950-ben született Szépvízen, de gyermekkorát már Csíkszeredában töltötte, mivel kétéves korában szülei a megyeszékhelyre költöztek. Ott járt iskolába, a Márton Áron Főgimnáziumban végzett. Mint elmondta, már gyermekkorában vonzották a különböző sportok, a labdajátékok, télen sízni, korcsolyázni járt.

A repülés mindenkinek ott van az álmai között, de mindenkinek nem adatik meg, hogy sikerüljön

– vélekedett.

Sárkányrepülővel kezdte

Az 1970-es évek végén a tévében látott először sárkányrepülősöket, majd 1980 februárjában, a marosfői hóünnepen látott kettőt, akikkel szóba is állt, és érdeklődött, hogy lehet ezekkel a szerkezetekkel repülni.

„Nekem volt egy tervem, hogy készítek egy sárkányt. Az autóbuszokban voltak ezek a fogantyús csövek, kezdtem gyűjteni, de aztán rájöttem, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ugyanazon év augusztusában megjelent Barac Miklós, a csíki repülősport úttörője a Sutában, megláttam, hogy gyakorol a sárkányrepülővel, amit Iași-ból hozott. Neki szerencséje volt, mert az ottani textilgyárból egy mérnök Amerikában volt átképzésen, ott találkozott ezzel a sporttal, elvégezte a tanfolyamot, hozott egy sárkányt a gépek közé belopva. Miki is szerzett egyet.

Abban a hónapban meg is próbáltam repülni, semmilyen elméleti felkészülés nélkül. Egyszerűnek tűnt, de arra emlékszem, hogy a vállam kiugrott a helyéről, Miki tette helyre.

Leültem, egy órát pihentem, néztem, és ismét megpróbáltam, de ugyanúgy végződött, a leszálláskor nem tudtuk, mit kell csinálni. Azt mondtam, ez így nem jó, elméleti tudásra is szükség van. Azon a télen a készruhagyári barátommal, Csomortáni Imrével összeraktuk a sárkányt, 1981 márciusában pedig egyből felszálltunk, és repültünk” – elevenítette fel.

Felszállás a Trabant-motorral

A Nagysomlyó oldalában kezdték el a felszállást, mint utólag kiderült, ez a hegyoldal az országban az egyik legjobb tanuló, haladó és versenyhelyszín az adottságainak köszönhetően. „A gyári sárkányrepülőnek abban az időben 22 kilogramm volt a súlya, amit mi készítettünk, az a 30 kilót is meghaladta.

Jelentős magasságot lehetett vele elérni, nekem például a legtöbb 3600 méteres volt, a Brassó Pojánán.

Egy edzőtáborban voltunk, egyik résztvevőnek volt magasságmérője, ő mondta, hogy elértük ezt a magasságot” – mesélte.

Rancz Pál, aki autószerelőként is dolgozott, motoros sárkányrepülő készítésébe is belevágott. Készítettek is ilyen eszközt, amelyet Trabant-motorral szereltek fel.

„Egy Trabant-motor javítónál négy motort szétszedve megvettünk, abból készült egy motoros sárkány – egy- vagy kétmotoros. Sítalpakra tettük, és kimentünk Csicsóba 1986-ban. Nem tudtunk felszállni vele, mert nem ismertük a felszálló technikát. Leszálláskor is úgy értünk földet, mint a gyalogsárkánnyal, ezért felborult, és összetörött.

A gyalogsárkánnyal volt egyfajta technika, ahol sebességet kellett elérni, futva, ugyanígy akartunk felszállni ezzel is, de nem tudtunk. Teljesen véletlenül Miki megfordult, elengedett mindent, a gázt megnyomta, és felszállt. Akkor jöttünk rá, hogy másképp kell felszállni.

Ezt jelentette az információhiány” – összegzett.

Akkoriban vállalati sportegyesületek keretében zajlott a tevékenység, pénz is akadt erre, a vállalatok sportegyesületeit támogatták. „Minden hétvégén gyakoroltunk, mert hétköznap mindenki dolgozott. A sárkányrepülőkkel is voltak távrepülő és pontraszálló versenyek, de a távrepülések kevésbé sikerültek a tudatlanság végett.

Több versenyző is volt itt, Barac Miklós és Csomortáni Imre mellett a Len Attila vezette balánbányai csapat, Bereczki István, Kedves Árpád.

A bővített válogatott keret edzőtábora Csíkszeredában volt, 1985-ben, közülük öten mentek külföldi versenyre. Végül Barac Miklós és az aradi Csizmás Oszkár is helyet kapott a csapatban, de belekötöttek, hogy az öttagú válogatottból miért két magyar megy, mert Miki nevét magyarul írták – ő kellett bizonyítsa, hogy nem magyar” – emlékezett.

Nagysomlyó, az ideális terep

1987-ben egy kartörést szenvedett, de más baleset nem érte. Aztán következett a siklóernyőzés. „Már az 1989-es változások előtt láttuk, hogy létezik siklóernyő, összefogtunk a hegymászókkal, ők indítványozták, hogy a hegyről ezzel le lehet repülni.

Szereztek dokumentációt, és már le is volt szabva egy ernyő, de nem készült el, mert jött a forradalom, és utána lehetett külföldről hozni.

1992-ben egy vásárhelyi kolléga hozott két ernyőt, kimentünk Somlyóra, erős szél volt, megkötöttük, aki repült, és úgy próbáltuk ki. Megtetszett, mert egyedül is érvényesülsz vele, a sárkánnyal ezt nem lehet, kell még két ember, aki segít.

Úgy határoztam meg a kettő közötti különbséget, hogy a sárkánnyal, ha felmész, a leszállás veszélyes, viszont a levegőben sokkal biztonságosabb, mert egy merev szárny.

A siklóernyővel a le- és felszállás könnyebb, mert az ejtőernyőhöz hasonlít, de a levegőben sok minden tud történni” – magyarázta. Mint mondta, a somlyói hegyoldal jellegzetessége, hogy a szél jön, és nem átmegy, hanem felmegy rajta.

„Hogy rendes lejtőszél legyen, előtte 10–15 kilométeren sima kell legyen a terep. Ez megvan, a másik, hogy előtte van a város, megmelegíti a levegőt, s ez eljön odáig a széllel, és felmegy a hegyen. Felszálláshoz, magasságnyeréshez ideális, az iskola szempontjából azért jó, mert tiszta és enyhén lejtős, amikor felszáll valaki, lehet irányítani. Egy jó hely még a Naskalat” – részletezte.

Világversenyekre is jár

A csíki siklóernyőzés fejlődött, jöttek a fiatalok, a Sárig-fivérek: István, Attila és Zoltán bekapcsolódtak a repülősportba. „Mi akkor elértünk egy szintet, de ők már azt tanulták meg és léptek tovább. Csatlakoztam hozzájuk, létrehoztuk a Turbulencia sportklubot.

A távrepüléshez komoly technika kell, mind ernyő, mind irányítás terén, ezért miután 10–12 évvel korábban bevezették a célraszállást nemzetközi szinten, én inkább arra irányultam, mert nem annyira megterhelő.

Romániában idén volt négy kupafutam, és az országos bajnokság, utóbbiban 3. lettem, a kupában 5., a pontok szerint most az országban 6. vagyok. Tavaly a 4. voltam. Jönnek a fiatalok, és van utánpótlás is” – említette.

Rancz Pál tavaly Albániában világbajnokságon indult, korábban Európa-bajnokságon. Vannak világkupafutamok, amelyeken – főként a környező országokban – részt vett.

„Rengeteg edzésre van szükség, de ahhoz pénz kell. Nekem nem elsősorban az eredmény a fontos, hanem a részvétel, ezzel a majdnem hetven évvel mindenki tisztel, én is mindenkit tisztelek, ez a lényeg. Van még egy álmom, a célraszállásból olimpiai sportágat akarnak csinálni, és a 2020-as nyári játékokra lehet, hogy bevezetik. Arra szeretnék kijutni” – árulta el.