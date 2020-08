Közel a címvédéshez a női ralibajnok

• Fotó: Gavrila Izabella, Sándor Anna

A Women Rally, vagyis a női autósport bajnokság második fordulóját rendezték az elmúlt hétvégén Bukarestben. Rajthoz állt Gavrila Izabella is, aki csak azért nem volt egyértelmű esélyes, mert a temesvári nyitófordulót követően autót cserélt, így nem a megszokott járgányával szállt versenybe.

HIRDETÉS

Amint elmondta, Temesváron több ellenfele azzal vádolta őt, hogy a módosított, versenyzésre átalakított autóval versenyzett, és azért tud gyorsabb lenni mint ők. Ez nem volt igaz, hiszen ugyanazzal a 20 éves kis Peugeot kormánya mögött ülve szerepelt. Akkor kategóriájában második, összesítettben harmadik lett. Most, a második fordulóban megmutatta:

nem az autó a lényeg, hanem, hogy mit tud a versenyző, az új autóval, az előzőhöz hasonló kis Citroen C2-vel indulva mindenkit maga mögé utasított, és kategóriagyőzelem mellé az összesített első helyet is megszerezte.

Sosem késő belevágni

Az idei bajnokságnak Sándor Anna személyében egy másik gyergyószentmiklósi résztvevője is van. Ő nem más, mint a Gavrila Izabella felkészítésében szerepet vállaló Sándor Szilárd édesanyja. Számára sem teljesen ismeretlen az autóversenyek világa, tavaly Izabella mellett másodpilótaként vett részt több futamon. Most azonban régi álmát beteljesítve maga is rajthoz állt. Az 53 éves hölgy nem is akárhogyan teljesít, élete első versenyen Temesváron harmadik lett, most pedig negyedik a kategóriájában, és összetettben is nyolcadik, azaz pontszerző helyen zárt az 59 résztvevőből.

A bukaresti verseny eredményei:

1-es kategória (max. 1600 köbcentis autók)

1. Gavrila Izabella, ... 4. Sándor Anna



Összetettben:

1. Gavrila Izabella, Gyergyószentmiklós (Citroen C2)

2. Angela Săutea, Kolozsvár (Renault Clio)

3. Andreea Zamfir, Bukarest (Ford Fiesta)