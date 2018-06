Körvonalazódnak a szakosztályok a Marosvásárhelyi VSK-nál

Szászgáspár Barnabás: az egyéni és csapatsportok listája a következő periódusban körvonalazódik. Archív • Fotó: Haáz Vince

Szinte a teljes sportskálát lefedheti Marosvásárhelyen a helyi önkormányzat égisze alatt újonnan alakuló Városi Sportklub, mert az eddigi tárgyalások alapján több egyéni és csapatsportot is felvállalnának az idei szezontól.

A Sirius is beolvad a Városi Sportklubba. Archív • Fotó: Haáz Vince

Az már biztos, hogy a csődbe ment ASA helyett a nagypályás labdarúgás a VSK színei alatt újul meg, és a negyedik ligában kezdi el a 2018–2019-es bajnoki idényt.

Ugyanúgy a felszámolt Maros KK helyett a férfi kosárlabdacsapatot is az új klub veszi majd át, de az eddig Siriusként ismert női élvonalbeli együttes is beolvad az új egyesületbe.

Lesz teremlabdarúgás-, kézilabda-, röplabda-, teke- és vízilabda-szakosztály is. Utóbbi esetében még nem dőlt el, hogy a női mellett férficsapatot is indítanak-e, mint ahogyan az egyéni sportágak terén is az elkövetkező időszakban hozzák meg a végleges döntéseket.