Kötelező a három pont megszerzése a Sepsi OSK-nak

Az FC Voluntari ellen elszenvedett kínos vereség után hazai pályán javíthat a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, amely a labdarúgó 1. Liga 23. fordulójában a Bukaresti Dinamo együttesét fogadja. Amennyiben a háromszékiek be akarják biztosítani helyüket a legjobb hat között, a szombat esti találkozón feltétlenül győzniük kell.

• Fotó: Sánta Imre

A rosszul sikerült rajt után idei első hazai mérkőzésüket játsszák a piros-fehérek, akik legutóbb a tavalyi idény alsóházi rájátszásában fogadták saját közönségük előtt a fővárosiakat, és Ibrahima Tandia duplájával kétgólos győzelmet arattak. A két csapat legutóbb tavaly októberben küzdött meg egymással, a bukaresti találkozó gól nélküli döntetlennel végződött.

A szombat esti mérkőzés mindkét együttes szempontjából nagy jelentőséggel bír, de különösen a Dinamo számára bizonyulhat sorsdöntőnek, hiszen a Mircea Rednic által irányított alakulat vereség esetén végleg búcsút mondhat a felsőházi rájátszásnak.

Valamivel jobb helyzetben vannak a háromszékiek, akik jelenleg a rangsor hatodik helyét foglalják el, de ha meg akarják vetni lábukat a felsőházban, kötelező módon pontokra van szükségük.

Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője szerint tanítványai túl könnyelműen vették a Voluntari elleni mérkőzést, és ennek következtében csúszott be ez a vereség, így a hátralevő négy mérkőzésen kell összegyűjteniük annyi pontot, hogy felsőházi rájátszást érő helyen végezzenek. A szakember azt is elmondta, hogy erre minden esélyük megvan, mert csapata képes erre a teljesítményre, és bízik abban, hogy a Dinamo ellen is begyűjtik a három pontot.