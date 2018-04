Köszöni szurkolóinak a higgadtságot a Sepsi OSK

• Fotó: Facebook/Sepsi OSK

A Bukaresti Juventus–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK hétfői meccsén történt magyargyűlölő eset kapcsán küldött ki közleményt szerdán délelőtt a háromszéki focicsapat.

Nagy port kavart a Bukaresti Juventus és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK meccse előtt bejátszott nacionalista, vulgáris, magyargyűlölő dal. A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) is elítéli a történteket.

„A Sepsi OSK vezetősége üdvözli azt a gyorsaságot és elkötelezettséget, amellyel a román labdarúgás felelős szervei reagáltak a Bukaresti Juventus–Sepsi OSK Liga 1-es bajnoki mérkőzés előtti, a házigazdák által generált, a sport szellemétől idegen, gyűlölködő megnyilvánulásokra.

Klubunk nagy figyelemmel kíséri a vizsgálatot, és bízik benne, hogy az ügyet a súlyosságának megfelelő arányú intézkedések követik.

Az eljárás eredményének nyilvánosságra kerüléséig nem kívánunk egyéb tiltakozási eszközökhöz folyamodni” – írja a Sepsi OSK.

Ugyanakkor a háromszéki klub megköszöni szurkolótáborának, hogy: „sokadszor is magas fokú emberi érettségről, higgadtságról tett tanúbizonyságot, és példát mutatott abból a szellemből, amelynek meggyőződésük szerint öveznie kellene a sport világát.”

Szombaton ismét hazai pályán játszik a Sepsi OSK. Ellenfele az a Medgyesi Gaz Metan lesz, mely a ranglistán csak egy ponttal van lemaradva a szentgyörgyiektől. A találkozó 13.30-kor kezdődik a városi stadionban. Ez lesz a háromszékiek második 1. ligás találkozója, melyet a saját sportlétesítményükben játszhatnak.

Kedden kezdődött el a jegyértékesítés a mérkőzésre, az első nap el is fogyott a belépők kétharmada.

„A nagy érdeklődésre való tekintettel kérjük a szurkolókat, időben vegyék meg belépőjegyüket a sepsiszentgyörgyi stadion bejárata mellett található jegyirodában, a következő program szerint: szerdán és csütörtökön 10–12 óra és 15–17 óra között. Egy fő maximálisan 8 belépőt vásárolhat!” – tájékoztatott a klub.

Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, hétvégi meccsek:

Felsőház:

CSU Craiova–Jászvásári Poli – szombat, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus)

FC Viitorul–FCSB – vasárnap, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR – hétfő, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus)

* a 2. fordulóból elmaradt Jászvásári Poli–Astra Giurgiu mérkőzést április 26-án 18 órától pótolják be.

Alsóház:

FC Voluntari–Bukaresti Dinamo – péntek, 20.45 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Medgyesi Gaz Metan – szombat, 13.30 (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look Plus)

Concordia Chiajna–Bukaresti Juventus – vasárnap, 13 óra (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Temesvári Poli–FC Botoșani – hétfő, 18 óra (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)

Ranglista

1. FCSB 38 pont

2. Kolzosvári CFR 36

3. Craiova 31

4. Viitorul 29

5. Astra Giurgiu 23

6. Jászvásári Poli CSM 20

….........................

7. Dinamo 29 pont

8. Botoșani 25

9. Voluntari 18

10. Sepsi OSK 16

11. Chiajna 16

12. Temesvár 16

13. Medgyes 15

14. Juventus 13