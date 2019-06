Környezetbarát ralira készülnek Székelyudvarhelyen

Egy hónap múlva kezdődik a román ralibajnokság 4. futama, a 27. kiírásához érkezett Hargita Gyöngye Rali. Ferencz Csaba főszervezőtől megtudtuk, hogy továbbra is bevált recepttel dolgoznak, egyik fontos céljuk, hogy még környezetbarátabbá alakítsák a megye egyik legnagyobb sporteseményét.

Július közepén versenyautók lepik majd el Székelyudvarhely központját. Archív • Fotó: Veres Nándor

a városban melegítették a kocsik gumijait, ez pedig nem volt szép látvány és nagyon hangos is volt.

„Továbbra is gőzerővel dolgozunk, hogy minden kicsi elem a helyére kerüljön. A verseny konfigurációja 99 százalékban megegyezik a tavalyival, az egy százalék a shakedown irányvonalának megváltoztatása lesz, idén Farcádból jönnek Székelyudvarhelyre a ralisok” – mondta Ferencz Csaba. A főszervező szerint azért hozták meg ezt a döntést, mivel az előző években, amikor a ralisok Farcád felé mentek,

Ezúttal is elnézést kérek az ottlakóktól, igyekszünk, hogy minél zökkenőmentesebben megoldjuk majd”

A szervizpark továbbra is a II. Rákóczi Ferenc utca felső felében, illetve a Kossuth Lajos utcában lesz kialakítva, itt július 11., csütörtök reggel hat órától július 13., szombat este tíz óráig kell útlezárásra számítani.

További terveikről a főszervező elmondta, hogy a szuperspeciális mellett, ha megfelelő a térerő, szeretnék a szentpáli szakaszt is élőben közvetíteni az interneten.

Folytatjuk a környezetbarát terveinket, idén már nem használt gumikat teszünk ki a kanyarívekre, hogy ne hordják ki az útpadkát a versenyzők, hanem szalmabálákat helyezünk ki.

A versenyzők a pályabejárás során fognak ezekkel találkozni, így tudni fogják, hogy a kanyarokban 3–400 kilós bálák fogják várni őket, így kétszer is meggondolják majd, hogy miként vágják le a kanyarokat. Egyik partnerünk pedig abban segít, hogy egy sepregetőgéppel megtisztítja az utakat a törmeléktől. Azt nem ígérhetem, hogy elektromos autók fognak versenyezni, de pár éven belül akár az is előfordulhat, hiszen a nemzetközi szövetség be akarja vezetni a hibridautókat” – folytatta Ferencz Csaba.

A főszervező a tavalyi mezőnyhöz hasonló nagyságrendűre számít idén is, a tényleges szám a benevezés lejárta, azaz július 5. este 8 óra után derül ki.