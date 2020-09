Korán hátrányba került, búcsúzott az Európa Ligától a Botoșani

Archív • Fotó: Gábos Albin

A lehető legrosszabban kezdődött a csütörtök esti találkozó a moldvai együttes számára, amely már a második percben gólt kapott, a kapujából rosszul kijött Eduard Pappot Ibraimi átemelte, és vezetést szerzett a vendégeknek.

Ezután támadásba lendültek a Botoșani játékosai, de csak kisebb lehetőségekig jutottak, nem forgott veszélyben az északmacedónok kapuja.

A folytatásban is a házigazdák irányították a meccset, azonban továbbra is elakadtak a támadásaik. Aztán az utolsó huszonöt percre emberelőnybe kerültek, és meg is voltak a helyzeteik az egyenlítésre, a legnagyobbat Patache hagyta ki, akinek lövésénél nagyot kellett védenie a Skhendija kapusának.

A végéig hiába próbálkozott, nem sikerült betalálnia a Botoșani-nak, amely akárcsak a 2015–2016-os szezonban, ismét a második selejtezőkörben búcsúzott a sorozattól.

Labdarúgó Európa Liga, selejtező, 2. forduló:

FC Botoșani–KF Skhendija 0–1 (0–1).

Gólszerző: Ibraimi (2.).

Botoșani: Papp – Haruț, Chindriș, Șeroni, Țigănașu – Florescu (Patache, 71.), Rodriguez, Babunski (Roman, 79.), Ofosu, Askovski (Keyta, 46.) – Dugandzic. Edző: Marius Croitoru.

Skhendija: Zahov – Murati, Krivak, Bejtulai, Pavic – Alimi, Dita, Ahmedi, Totre (Zejnulaj, 75.), Doriev (Nafiu, 70.) – Ibraimi (Merxhani, 88.). Edző: Ernest Gjoka.

Vezette: Mohammed Al-Hakim (svéd).