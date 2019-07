Korábbi szövetségi kapitány az Imperial Wet élén

Sito Rivera. Nagy tapasztalattal rendelkező szakember • Fotó: zimbio.com

A hírt közösségi oldalán jelentette be a csíkszeredai klub. „Az Imperial Wet Futsal örömmel jelenti be, hogy a következő szezonban Sito Rivera spanyol tréner veszi át csapatunk irányítását. Az új edző 32 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, aki több nemzet futsalválogatottjának szövetségi kapitányaként, illetve több klub edzőjeként szép sikereket ért el.

Kiemelkedő eredményei: 2000-ben megnyerte a Katalán Kupát a Martorell klub edzőjeként, 2010-ben az UEFA Bajnokok Ligája négyes döntőjébe juttatta az olasz futsalbajnok Luparense csapatát. A román teremlabdarúgó-sikerekhez is nagyban hozzájárult, hiszen 2008-ban az UEFA Bajnokok Ligája elitkörében szerepelt a Dévai CIP, egy évvel később pedig a Marosvásárhelyi City'us együttesével.

Sito Rivera 2010-től 2013-ig Románia, míg 2013 és 2017 között Magyarország teremlabdarúgó-válogatottjának volt a szövetségi kapitánya.

A spanyol szakember irányításával a magyar válogatott éppen a románok elleni mérkőzésen harcolta ki a 2016-os szerbiai Európa-bajnokságon való részvételt” – olvasható a klub közleményében. Sito Rivera, teljes nevén Tomás de Aquino Rivera Amorós 1956-ban született a katalóniai Mataróban.

A futsal Bajnokok Ligája selejtezőjére készülő Imperial Wet az elmúlt napokban két tapasztalt játékos leigazolását jelentette be, a következő idényben a brassói Adrian Pânzaru és a brazil Sávio Valadares is tagja lesz a csíki gárdának. Mindketten román válogatottak, Valadares román állampolgár is, így nem számít idegenlégiósnak.

Augusztus közepén az Imperial Wet Román Szuperkupa-döntőt játszik a Dunărea Călărași ellen, augusztus végén, illetve szeptember elején pedig a Bajnokok Ligája-selejtezőjében lesz érdekelt Görbe Walter együttese.

A BL-selejtezők csoportjait csütörtökön délután a svájci Nyonban sorsolják ki, az UEFA-hoz pedig augusztus 5-éig kell leadni a nevezést, a játékosok névsorát. Magyarországot az MVFC Berettyóújfalu képviseli a futsal BL-ben.