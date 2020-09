Könnyedén jutott a kupa második fordulójába Nyárádtő, búcsúzott a KSE

• Fotó: Haáz Vince

Az első félidőben a nyárádtői csapat nagyon eredményes játékot mutatott, a hazaiak négyszer is betaláltak, kihasználva az ellenfél gyenge védekezését. A gólok sorát a Marosvásárhelyi ASA színeiben néhány évvel ezelőtt az élvonalban is bemutatkozott, fiatal Raul Iliescu nyitotta meg. Ezután a mindössze 16 éves Bodor György pár perc alatt kétszer vette be a tordaiak kapuját, majd Iliescu is duplázott.

A továbbjutás ezzel már a szünetben eldőlt.

HIRDETÉS

A második játékészben ugyanis a nyárádtőiek már nem erőltették annyira a játékot, igaz erre nem is volt szükségük. Ennek ellenére továbbra is uralták a meccset, és nekik voltak a legnagyobb lehetőségeik, de újabb találatot már nem tudtak szerezni. A vendégek a becsületgólra törekedtek, és ezt meg is szerezték, a legvégén szabadrúgás után sikerült betalálniuk.