Kiütéses vendéggyőzelem a forduló nyitómeccsén

Hamar eldöntötte a három pont sorsát a ZTE. Archív • Fotó: Facebook/ZTE FC

Több mint két és fél hónap elteltével újra nézők előtt játszottak mérkőzést a magyar élvonalban. A bajnokság két utolsó helyezettjének kaposvári találkozója teljesen egyoldalú volt, és nagyon korán eldőlt.

Nem kellett sokat várni a vezető találatra, a vendégek már a 6. percben gólt szereztek, a gólkirályi címre pályázó Radó András köszönt be elsőként. A ZTE lényegében félóra alatt megnyerte a meccset, hiszen még további négyszer vette be a házigazdák kapuját. A második játékrész is zalaegerszegi góllal kezdődött, a végéig azonban már nem voltak eredményesek, a hazaiaknak pedig még a szépítő találat sem jött össze.

Ezzel a kiütéses győzelemmel a Zalaegerszeg négy helyet is előrelépett a tabellán, jelenleg a 7., és három ponttal elhúzott a kiesést jelentő helyektől. A Kaposvárnak bár matematikai esélye még mindig van, biztosra vehető, hogy búcsúzik az élvonaltól.

Labdarúgó OTP Bank Liga, 26. forduló:



Kaposvári Rákóczi FC–Zalaegerszegi TE 0–6 (0–5)

Gólszerzők: Radó (6., 35.), Bőle (21., 31.), Barczi (28.), Lesjak (52.)



Szombat

17.55 Kisvárda Master Good–Újpest FC

20.00 Diósgyőri VTK–Mezőkövesd Zsóry FC

22.05 Paksi FC–Mol Fehérvár FC

Vasárnap

19.55 Budapest Honvéd–Debreceni VSC

22.05 Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC



A bajnokság állása:

1. Ferencváros 59

2. Mol Fehérvár 50

3. Mezőkövesd 45

4. Puskás Akadémia 39

5. Diósgyőr 37

6. Honvéd 34

7. Zalaegerszeg 31

8. Kisvárda 31

9. Debrecen 30

10. Újpest 29

11. Paks 28

12. Kaposvár 10