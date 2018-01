Kiszáll a bajnokságból az udvarhelyi kézilabdacsapat

Több mint tíz évnyi fennállása után kiszáll a bajnokságból a Székelyudvarhelyi Kézilabda Club. Verestóy Attila, a klub tulajdonosa a múlt héten elhunyt, így elapadt az anyagi forrás, és ezzel a csapat is összeomlott.

Üres helyek a Székely Medvéknél. Szurkolnának ők még a csapatnak, de nem lesz kinek • Fotó: Veres Nándor

Rendkívül rossz hírt közölt hétfőn délután a Székelyudvarhelyi Kézilabda Club. Az együttes vezetősége úgy döntött, hogy nem folytatja a pontvadászatot a Bölények Ligájában.

„Az elmúlt héten a Székelyudvarhelyi KC elveszítette megalapítóját, egyben főtámogatóját. Az elnök, dr. Verestóy Attila hiánya nagy űrt hagyott. Ismerve az alapító filozófiáját, tudva, hogy ő az elejétől kezdve a legnehezebb időszakban is a csapat mellett állt, azt a döntést hozta a klubvezetés, hogy felhasználva minden külső erőt, megragad minden lehetőséget, hogy az SZKC-ról ne csak múlt időben beszélgessenek.

Az utóbbi napok a túlélés megteremtéséről szóltak. A klub az első körben tudatta játékosaival, hogy már nem képes azon a pénzügyi szinten folytatni, mint eddig.

A kézilabdázók útjába nem gördített akadályt: más gárda keresésébe foghattak, szabad játékossá nyilvánítjuk” – olvasható a klub közleményében.

Ismertették, hogy nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, de előtte próbáltak gyors megoldást keresni, hogy folytatni tudják.

„A második körben a jelenlegi városvezetéssel egyeztettünk, kérve az ők segítségüket. Az együttes eddig is Székelyudvarhely nevét küldte szerteszét az országban és a nagyvilágban. A polgármesteri hivatal együtt pár udvarhelyszéki vállalkozóval ígéretet tett, hogy megpróbálja a segítséget. Ezúttal köszönjük nekik, hogy a legnehezebb időszakban is mellénk álltak: Ing Service, Triga, Caparol, Macops, Roseal, Termoláng. Rajtuk kívül a Hargita megyei tanács is kereste a megoldást a túlélésre” – tájékoztattak.