Kiss Éva védése és a győriek címvédése

Amióta a férfi sorozathoz hasonlóan a női kézilabda BL-ben is négyes döntőt szerveznek, soha nem volt ennyire kiegyensúlyozott a csapatok játékereje. A szakma sem tudta egyértelműen letenni tippjét egyetlen csapat mellett sem, az általános vélemény az volt, hogy bármely gárda képes lehet a végső győzelemre.

A Győri Audi ETO eddigi négyes döntői alkalmával mindig a topfavorit szerepét töltötte be, ami most sem változott, csupán három hasonló erősségű csapat került be melléje. A Bukaresti CSM csapatát is alkalmasnak találták a végső győzelemre.

A román fővárosi gárda egyébként 2016-ban éppen a Győrt múlta felül egy heroikus csatában, hetesekkel verve meg a Rába-partiakat.

A harmadik és egyben szintén nagyesélyes a macedón Vardar Szkopje csapata, amely az utolsó nagy dobására készült. A vezetőség – és persze a támogatók – a sztáralakulat megtizedeléséről döntött, olyan értelemben, hogy már a következő szezontól is csak a fiatal kézilabdázóikra építve szeretnének a siker útjára lépni, szélnek eresztve világsztár idegenlégiósaikat.

A szél pedig Bukarest felé fújt, négy játékos is a román fővárosba fogja áttenni a székhelyét.

Bitang erős bukaresti gárdával kell jövőre is számolni. A negyedik csapat pedig az orosz Rosztov Don volt, amely a negyeddöntőben azt a Fradit ütötte el simán – a zöld-fehérek által már oly rég áhítozott négyes döntőtől –, amely a magyar nemzeti bajnokságban nagyon szorongatja a Bajnokok Ligájában címvédő győri alakulatot.